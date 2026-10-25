Flick, molesto por derrota del Barcelona y lo que dijo del Real Madrid: "No acepto excusas"

Barcelona, España.

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha asegurado que no está "satisfecho" con la actuación de su equipo, que este domingo perdió en el Spotify Camp Nou frente al Real Madrid (1-2) en la Liga Española, y destacó la falta de "frescura" de sus jugadores como una de las claves del encuentro. "No estos satisfecho. Hoy hemos visto que nos estamos frescos al cien por cien. La primera parte no fue buena, pero reaccionamos y volvimos al partido. Logramos empatar y teníamos el partido en nuestras manos, pero al final cometimos el mismo error en una presión alta, encontraron la transición y nos marcaron", ha resumido el preparador alemán. Flick ha señalado que "las derrotas forman parte del juego" y que deben "aceptarlo", aunque ha resaltado que este es el primer tropiezo del conjunto azulgrana en diez jornadas de LaLiga.

"No hemos jugado a nuestro máximo nivel, puede que por falta de frescura. Ahora tenemos una semana entera para desconectar un poco y prepararnos para el siguiente partido, para tener más frescura y de energía. Los jugadores necesitan desconectar un poco", ha opinado. El preparador germano ha lamentado que les faltó "un poco de suerte" en una segunda mitad en la que tuvieron "el control del partido", y ha comentado que "a veces los grandes partidos se deciden por pequeños detalles", que en esta ocasión no estuvieron de su lado. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Al ser preguntado por si los viajes y el cansancio acumulado explican la bajada de rendimiento, el preparador germano ha rechazado tajantemente buscar atenuantes. "No quiero hablar de esto cuando se pierde, quiero hablar cuando ganamos porque si no parece que buscas excusas. No, no tengo excusas, no acepto excusas. Esta es la verdad: hoy no hemos estado frescos y esto es lo que tenemos que cambiar. Ahora los internacionales tienen dos días libres y el resto entrenaremos para preparar los tres partidos que nos quedan antes del parón, donde quiero ganarlo todo", ha manifestado. Flick también ha destacado que el Real Madrid "ha presionado mejor que en los años anteriores", cuenta con "una gran calidad" y "no dieron espacios" al Barcelona.