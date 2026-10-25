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Real Madrid baja de las nubes al Barcelona con un Mbappé de oro

El cuadro madridista asaltó el Spotify Camp Nou al conseguir un triunfazo.

  • Actualizado: 25 de octubre de 2026 a las 17:08 -
  • Agencia EFE
Real Madrid baja de las nubes al Barcelona con un Mbappé de oro

Kylian Mbappé fue el gran protagonista de la noche al firmar un doblete decisivo, liderar el golpe madridista y hacer historia al alcanzar los 100 goles con la camiseta blanca.

 Foto EFE.
Barcelona, España.

Dos goles de Kylian Mbappé, uno de rebote y otro decisivo en el minuto 88, acabaron con la racha de invicto en la liga del Barça, que siempre fue a remolque en el partido y que acabó perdiendo (1-2) en su peor actuación en mucho tiempo.

José Mourinho, técnico del Real Madrid, supo leer a la perfección la historia del partido y cortocircuitó al Barcelona, que nunca estuvo a su nivel, y tomó el Camp Nou, un escenario en el que los azulgranas habían encadenado 23 victorias desde mayo de 2025.

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Salió mejor el Barça, pero el efecto control se diluyó en apenas cinco minutos. Dejó el Real Madrid que construyeran los centrales del Barça y ahí encontró el filón el equipo de Mourinho, con Gerard Martín como talón de Aquiles, solo Cubarsí creaba y los centrocampistas Rodri y Pedri no aparecían.

El Real Madrid sorprendió con la alineación de Bernardo Silva en la media. Puso a cuatro de los nuevos fichajes, le dio libertad a Guler y lo confió todo al trabajo de Bellingham, la velocidad de Mbappé y el desborde de Diomandé.

Pero el partido nació espeso y en el juego de errores, el Madrid se sintió cómodo y en una duda de Pedri, Arda Guler dio el primer aviso en el minuto 5. Los dos equipos se sentían mejor en la recuperación y el ataque directo, mala cosa para el Barça en este cambio de roles.

Lamine Yamal estuvo desaparecido en el clásico realizado este domingo 25 de octubre.

Lamine Yamal estuvo desaparecido en el clásico realizado este domingo 25 de octubre.

 (Foto EFE.)

SEGUNDO TIEMPO

El efecto Flick para cambiar el partido en el descanso no apareció y su equipo jugó con más riesgo, pero sin acierto. Por el lado madridista, Bellingham se erigió en el jugador de referencia.

En el minuto 50, el inglés no eligió bien en un dos contra uno acompañado por Mbappé y con Gerard Martín como único defensor. Y a partir de entonces, el Barça intentó poner ritmo al partido y el Real Madrid matarlo en alguna acción del francés.

La primera buena acción de Pedri durante el partido cambió el panorama para los suyos. Habilitó a Raphinha en un pase filtrado y el brasileño batió de tiro cruzado a Lunin en el 61 (1-1).

Raphinha marcó el gol a favor de los culés.

Raphinha marcó el gol a favor de los culés.

 (Foto FC Barcelona.)

El empate parecía cambiarlo todo, pero no fue así. El partido se abrió, el Real Madrid ya tenía dudas, aunque Guler aun tuvo una buena oportunidad para batir a Joan Garcia. Sin pausa, en la siguiente acción, Lunin salvó a los suyos con una enorme parada a remate de cabeza de Gerard Martín (min. 66).

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El cuarto de hora final fue un asedio del Barcelona, pero el Real Madrid siempre apuntaba peligro en alguna carrera de Mbappé. Y así fue como se decidió el partido, con una excelente acción de Camavinga, que regaló el tanto a su compatriota para decidir el duelo en el minuto 88 (1-2).

La victoria deja la liga más comprimida, con el Barça como líder, pero con el Atlético de Madrid a dos puntos y el Real Madrid, tercero, a tres.

FICHA TÉCNICA:

1 - Barcelona: Joan Garcia; Espart (Balde, min. 30), Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Rodrigo, Pedri, Fermín (de Jong, min. 74); Lamine Yamal, Raphinha (Gabriel Jesus, min. 86) y Gordon (Adeyemi, min. 86).

2 - Real Madrid: Lunin; Valverde (Dumfries, min. 62), Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Bernardo Silva (Camavinga, min. 80), Bellingham, Güler (Alexander Arnold, min. 94), Diomande (Espí, min.94); y Mbappé.

Kylian Mbappé fue el MVP del clásico con un doblete.

Kylian Mbappé fue el MVP del clásico con un doblete.

 (Foto Real Madrid.)

Goles: 0-1, min. 41: Mbappé. 1-1, min. 61: Raphinha. 1-2, min. 88: Mbappé.

Árbitro: Juan Martínez Munuera. Amonestó a Tchouaméni (min. 46), Gordon (min. 84), Huijsen (min. 92), Mbappé (m.94), Balde (min. 97) y Adeyemi (min. 97).

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Incidencias: Asistieron al encuentro 62.055 espectadores en partido de la décima jornada de LaLiga disputado en el Spotify Camp Nou.

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Agencia EFE
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