Marathón no aprovechó la localía, Olimpia sobrevivió y todo queda para la vuelta

San Pedro Sula, Honduras.

Marathón y Olimpia empataron este domingo 2-2 en el partido de ida de la final del torneo Apertura hondureño, un resultado que dejó abierta la definición del título para el choque de vuelta del próximo miércoles en Tegucigalpa, la capital. En un partido de infarto, de locos, no apto para cardíacos y con dos equipos dispuestos a brindar espectáculo, Marathón y Olimpia, se repartieron puntos por igual, al empatar 2-2 en el primer duelo del gran final, celebrado hoy en un estadio Olímpico Metropolitano que lució abarrotado como en sus mejores tiempos.

“Verdolagas” y “merengues” no pasaron del empate, pero sin nada que reprochar y ahora dejan la moneda en el aire para el definitivo pulso de este miércoles 7 de septiembre en el estadio “Chelato Uclés” en Tegucigalpa. Olimpia selló su boleto a la final tras liderar su grupo en la fase de triangulares, en la que dejó en el camino a su eterno rival, el Motagua, y al Real España; por su parte, el Marathón alcanzó la última instancia al imponerse al Olancho y al Platense. Esta es la decimotercera vez que ambos equipos se miden en una final: el balance favorece al Olimpia con nueve triunfos, frente a tres del conjunto sampedrano. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. Los "leones" buscarán el próximo miércoles aprovechar su condición de locales para conquistar su título número 40, mientras que Marathón intentará dar la sorpresa para sumar su décima copa a las vitrinas. Arropado por su afición, Marathón salió con mayor determinación y al minuto 9 abrió el marcador por medio del argentino Nicolás Messiniti, quien remató un centro de Alexy Vega. Olimpia, vigente campeón y el club más laureado del país, reaccionó al minuto 33, cuando el uruguayo Emanuel Hernández aprovechó un balón suelto en el área tras un tiro libre y, de cabeza, venció al guardameta César Samudio. En la segunda mitad, Marathón, que dirige el argentino Pablo Lavallén, volcó su ataque sobre el área rival, pero la falta de puntería impidió que los locales recuperaran la ventaja. Pese al dominio verdolaga, el Olimpia, bajo la conducción del uruguayo Eduardo Espinel, exhibió su oficio y al minuto 67 se puso por delante gracias a una definición del colombiano Yustin Arboleda. Pero Marathón no bajó los brazos y al minuto 77 rescató el empate definitivo (2-2) con un tanto de Rubilio Castillo, sellando un resultado que deja la moneda en el aire para el encuentro de vuelta en el Estadio José de la Paz Herrera, de Tegucigalpa.

Las acciones

El primer capitulo de la historia de la gran final del Torneo Apertura 2025-2026 de la Liga Nacional, se comenzaba a escribir en el imponente estadio Olímpico, y para esto convocaba al Marathón, el mejor equipo del último semestre con la mejor defensa y el mejor ataque, ante un Olimpia, nuevamente protagonista y con un cambio generacional respondiendo de manera sobrada. Así las cosas y con estos ingredientes, ambos representativos saltaron dispuestos a imponer sus condiciones, sin embargo, el cuadro local no esperó mucho para hacer explotar el escenario, con un gol de Nicolás Messiniti que los ponía a ganar 1-0 cuando apenas se jugaban 9 minutos. Con el marcador en contra, el técnico Espinel, retocó su once para buscar más estabilidad, todos estos cambios no se notaban hasta la primera media hora, porque el “monstruo” realizaba bien su trabajo, no obstante, al 32’, obtuvo su recompensa y la igualada 1-1, con un gol de Emanuel Hernández que le devolvía la tranquilidad al capitalino. En el trayecto hacia el descanso, ambos equipos se enfrascaron en una ardua lucha por resolver el compromiso, pero el Marathón ante su necesidad, fue algo más en los minutos finales, aunque apenas consiguió sumar una ocasión clara de gol. Para el complemento el cuadro verde salió del vestuario mucho más enchufado, su entrenador Pablo Lavallén, sabía que no podía fallar, adelantó líneas e intentó robar la pelota en campo rival y cuando mas encimado estaba, fue el Olimpia el que llegó a la remontada 1-2, con un gol de Yustin Arboleda al 67′. Lo anterior obligó al técnico esmeralda a recurrir a su banquillo, dio ingreso a Rubilio Castillo y este en menos de dos minutos en la cancha, no le quedó mal, decretando el 2-2, los restantes minutos fueron intensos, pero el marcador no se movió más, dejando la moneda en el aire, aunque con sensaciones positivas para el Olimpia que cierra en casa y ante su público el próximo miércoles.

Reglamento

En esta serie de final entre olimpistas y marathones no hay ventaja deportiva para ninguno, no vale el gol doble de visita, ni la posición en la tabla. Absolutamente nada. Es decir, el campeón saldrá del que domine el marcador global. En caso que los blancos y verdes igualen en los 180 minutos, el partido se irá hasta los tiempos extras y si ahí persiste el empate, el ganador del campeonato saldrá desde la tanda de penales. FICHA TÉCNICA Marathón: César Samudio, Henry Figueroa, Javier Rivera, Francisco Martínez, Isaac Castillo (Rubilio Castillo 76’), Damín Ramírez, Nicolás Messiniti, Alexy Vega, José Aguilera, Samuel Elvir, Cristian Sacaza (Odín Ramos 65’) Técnico: Pablo Lavallén Goles: Nicolás Messiniti (09’), Rubilio Castillo (77′).