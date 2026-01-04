  1. Inicio
La Ultra Fiel se hizo sentir y puso color en la final Marathón–Olimpia

La Ultra Fiel no pasó desapercibida, mostrando que ser visitante no frena su apoyo.

Así puso la fiesta la Ultra Fiel, llenando de color y pasión las gradas del Olímpico pese a ser visitantes.

 Fotos Yoseph Amaya, Neptalí Romero y Mauricio Ayala.
La Ultra Fiel, del Olimpia, llegó al estadio Olímpico de San Pedro Sula con toda su energía.

 Marcos Roque
Desde temprano, los seguidores olimpistas comenzaron a llenar las gradas, llevando banderas, pancartas y cánticos que hicieron sentir su presencia.

 Marcos Roque
La aficion blanca se hizo notar a pesar de estar fuera de casa, mostrando que la hinchada de Olimpia siempre acompaña a su equipo sin importar el lugar.

 Marcos Roque
La Ultra Fiel desplegó un gran recibimiento, con tambores, trompetas y bengalas que marcaron el inicio de la previa del partido.

 Marcos Roque
Los cánticos y canciones tradicionales del Olimpia resonaron en todo el estadio, contagiando a los jugadores y a los propios aficionados locales.

 Marcos Roque
Incluso como visitantes, la Ultra Fiel convirtió su sector en una verdadera fiesta, llenando de color blanco y negro la tribuna.

 Marcos Roque
La pasión de los olimpistas se reflejó en cada gesto

 Marcos Roque
Los más jóvenes también dijeron presente, demostrando que la pasión por el Olimpia se transmite de generación en generación.

 Marcos Roque
La barra se organizó para recorrer el estadio, mostrando su entusiasmo y motivando al resto de la afición a unirse al cántico.

 Marcos Roque
Este aficionado sin camiseta mostró con orgullo sus tatuajes en honor al Olimpia, demostrando que la pasión por su equipo se lleva marcada en la piel.

 Marcos Roque
A pesar de la distancia y la condición de visitante, la barra logró que su apoyo se sintiera en cada rincón del Olímpico.

 Marcos Roque
La llegada de la Ultra Fiel fue captada por el lente de Diario la Prensa.

 Marcos Roque
No faltaron los momentos emotivos: los fans se abrazaban, cantaban y celebraban juntos, recordando que el fútbol une incluso fuera de casa.

 Marcos Roque
La barra del Olimpia también sorprendió con banderas gigantes y visuales que adornaron su sector, elevando el espectáculo en las gradas.

 Marcos Roque
