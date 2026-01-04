La Ultra Fiel se hizo sentir y puso color en la final Marathón–Olimpia

Así puso la fiesta la Ultra Fiel, llenando de color y pasión las gradas del Olímpico pese a ser visitantes.
La Ultra Fiel, del Olimpia, llegó al estadio Olímpico de San Pedro Sula con toda su energía.
Desde temprano, los seguidores olimpistas comenzaron a llenar las gradas, llevando banderas, pancartas y cánticos que hicieron sentir su presencia.
La aficion blanca se hizo notar a pesar de estar fuera de casa, mostrando que la hinchada de Olimpia siempre acompaña a su equipo sin importar el lugar.
La Ultra Fiel desplegó un gran recibimiento, con tambores, trompetas y bengalas que marcaron el inicio de la previa del partido.
Los cánticos y canciones tradicionales del Olimpia resonaron en todo el estadio, contagiando a los jugadores y a los propios aficionados locales.
Incluso como visitantes, la Ultra Fiel convirtió su sector en una verdadera fiesta, llenando de color blanco y negro la tribuna.
La pasión de los olimpistas se reflejó en cada gesto
Los más jóvenes también dijeron presente, demostrando que la pasión por el Olimpia se transmite de generación en generación.
La barra se organizó para recorrer el estadio, mostrando su entusiasmo y motivando al resto de la afición a unirse al cántico.
Este aficionado sin camiseta mostró con orgullo sus tatuajes en honor al Olimpia, demostrando que la pasión por su equipo se lleva marcada en la piel.
A pesar de la distancia y la condición de visitante, la barra logró que su apoyo se sintiera en cada rincón del Olímpico.
La llegada de la Ultra Fiel fue captada por el lente de Diario la Prensa.
No faltaron los momentos emotivos: los fans se abrazaban, cantaban y celebraban juntos, recordando que el fútbol une incluso fuera de casa.
La barra del Olimpia también sorprendió con banderas gigantes y visuales que adornaron su sector, elevando el espectáculo en las gradas.