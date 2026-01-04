Nicolás Messiniti enciende la final y adelanta a Marathón ante Olimpia

San Pedro Sula, Honduras.

Marathón y Olimpia disputan la tan esperada final de ida del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. Los dos mejores clubes del campeonato se enfrentan en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula, que luce un gran marco de público.

El conjunto verdolaga decidió llevar al León al Olímpico, escenario donde ya ha disputado finales en el pasado y en el que se siente cómodo. Bajo la dirección técnica de Pablo Lavallén, Marathón salió con intensidad desde el primer minuto, decidido a imponer condiciones en casa ya sacar ventaja en esta serie definitiva.

La apuesta dio resultado rápidamente, ya que el Monstruo Verde pegó primero y de manera temprana en el compromiso. Al minuto 10, Marathón abrió el marcador tras una gran jugada colectiva que nació por la banda derecha, aprovechando los espacios dejados por la zaga olimpista.