Nicolás Messiniti enciende la final y adelanta a Marathón ante Olimpia

Marathón y Olimpia disputan la tan esperada final de ida del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. Los dos mejores clubes del campeonato se enfrentan en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula, que luce un gran marco de público.
El conjunto verdolaga decidió llevar al León al Olímpico, escenario donde ya ha disputado finales en el pasado y en el que se siente cómodo. Bajo la dirección técnica de Pablo Lavallén, Marathón salió con intensidad desde el primer minuto, decidido a imponer condiciones en casa ya sacar ventaja en esta serie definitiva.
La apuesta dio resultado rápidamente, ya que el Monstruo Verde pegó primero y de manera temprana en el compromiso. Al minuto 10, Marathón abrió el marcador tras una gran jugada colectiva que nació por la banda derecha, aprovechando los espacios dejados por la zaga olimpista.
Alexy Vega fue el protagonista de la acción al recibir un preciso cambio de juego, encarar en velocidad y desbordar con calidad. El atacante se quitó la marca de Emanuel Hernández y envió un centro rasante al área chica, donde Messiniti apareció oportunamente para mandar el balón al fondo de las redes.
En los primeros minutos del partido, Marathón ha sido claramente superior a Olimpia. Los verdolagas han mostrado mayor intensidad, mejor circulación del balón y más claridad en el ataque, dificultando la salida del equipo capitalino, que se ha visto sorprendido por el planteamiento rival.
Los dirigidos por Lavallén continúan buscando ampliar la ventaja, manteniendo la posesión y presionando alto para recuperar rápidamente el balón. Mientras tanto, Olimpia intenta reaccionar y asentarse en el terreno de juego.