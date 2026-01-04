Marathón - Olimpia: Danna enamora, militares se adueñan y lindo homenaje

Las imágenes del ambiente en el estadio Olímpico de cara la final de ida entre Marathón vs Olimpia.
Diario LA PRENSA se instaló desde las 11 de la mañana en el estadio Olímpico, escenario de la final de ida entre Marathón y Olimpia.
En horas de la mañana se terminó de pulir el estadio que alberga la final de ida del balompié hondureño.
Personal del Staff de Marathón llegó desde muy temprano al estadio Olímpico de San Pedro Sula.
Nuestros periodistas Jafeth Moreno, Claudia Torres y Walter García llegaron desde horas de la mañana para hacer sus respectivos trabajos.
La seguridad no podía faltar en el estadio Olímpico.
Los elementos de la Policía Nacional han estado al tanto en cada uno de los portones de acceso.
La Policía Militar también llegó al estadio Olímpico para poner el orden en la final Marathón vs Olimpico.
Unos 1.500 policías formarán parte del dispositivo de seguridad diseñado por las autoridades hondureñas para el partido entre Marathón y Olimpia
La carne asada no podía faltar en cada uno de los juegos de la Liga de Honduras.
Una deliciosa carne asada previo a la final de ida del fútbol hondureño.
La belleza de la mujer hondureña no podía faltar y estas tres edecanes roban suspiros en el estadio Olímpico.
Muñeca: Ella es Danna, la linda aficionada del Marathón que cautiva en cada juego del monstruo verde.
Una chica llegó con la camiseta del Real Madrid.
Esta pequeña llamó la atención con la máscara que decidió ponerse para demostrar su sentimiento al Marathón.
Dos bellas aficionadas del Marathón al momento de ingresar.
Dos aficionadas del Marathón junto a un señor, todos ellos identificados con el verde.
Dos hermosas chicas del Olimpia que llegaron desde muy temprano al estadio Olímpico.
Una guapa aficionada del Marathón que llegó en horas del mediodía al estadio Olímpico.
Una de las lindas edecanes que cautivó en la previa de la final de ida.
Chicas que forman parte del equipo de trabajo de la Liga Nacional posando para el lente de Diario LA PRENSA.
El camerino del Marathón.
Homenaje al presidente Orinson Amaya, quien falleció el 1 de diciembre del 2025.