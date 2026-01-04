  1. Inicio
¿Qué pasó con Carlos Will Mejía? La nueva vida del ex Marathón y Olimpia

El destacado exjugador fue campeón con los verdolagas y albos.

  • Actualizado: 04 de enero de 2026 a las 11:04 -
  • Redacción
Conoce la nueva vida de Carlos Will Mejía, destacado exjugador del Marathón y Olimpia.
Carlos Wil Mejía tuvo su debut profesional vistiendo los colores del Platense en el 2004, dando así inicio a su aventura en la Liga Nacional de Honduras.
Su nombre comenzaría a tener mucho peso durante su paso por el Marathón de Manuel Keosseián, conjunto con el cual ganó dos títulos de campeón de Honduras en una de las épocas más brillantes del cuadro verdolaga.
Carlos Wil era uno de los habituales en el cuadro de Manuel Keosseián, siendo una de las mayores figuras del equipo y haciendo méritos para llamar la atención del Olimpia.
Con la llegada de Danilo Tosello al banquillo merengue, Carlos Will Mejía fue uno de los primeros refuerzos. Estando en las filas del Viejo León tuvo que aceptar su nuevo rol, ser uno de los principales revulsivos del futuro primer tetracampeón.
Pese a perder el protagonismo que tuvo con Marathón en cierta forma, el 7 de los Leones se encargó de inmortalizar su nombre con el conjunto más laureado del fútbol hondureño.
El episodio más recordado de Carlos Will Mejía con la camiseta del Olimpia es la gran final del Torneo Apertura 2011 en donde Olimpia derrotó 3-0 en el global al Real España. Carlos Will fue el autor de los tres goles que le dieron al Albo su ya lejana copa número 24.
Desde ese entonces fue uno de los baluartes del Olimpia de Danilo Tosello que en el ya lejano 2013 se convirtió en el primer tetracampeón del fútbol hondureño.
Ya con Héctor Vargas, Carlos Wil ganó tres finales más de la Liga Nacional, lo cual hasta 2016 lo había convertido en todo un talismán a la hora de disputar finales de Liga Nacional. Mejía ganó siete con Olimpia y dos con Marathón para un total de nueve campeonatos locales.
Carlos Will también se quedó en la retina del olimpismo al anotar el penal que le dio al León su primera Liga Concacaf, cuando en la edición del 2017 vencieron en una agónica tanda de penales al Santos de Guápiles en Costa Rica.
La aventura de Carlos Will Mejía con Olimpia llegó a su final en 2019 con la llegada de Pedro Troglio. El futbolista decidió hacerse a un costado.
Siendo un ejemplo digno de admirar, Carlos Will Mejía logró completar sus estudios universitarios y egresó de la carrera de Gerencia de Negocios en la UTH.
Carlos Will Mejía pudo completar sus estudios universitarios.
De hecho durante el 2019 llamaba la atención observarlo en las concentraciones del Olimpia. Gracias a su buena relación con la directiva, Mejía pudo realizar la práctica profesional con los Leones.
Carlos Will Mejía dejó a un lado las canchas pero siempre siguió ligado al fútbol y al Olimpia, aunque ahora lo hace desde la parte administrativa.
En sus redes sociales, Mejía ha demostrado su sentimiento por Olimpia, siguiendo al club en sus diferentes compromisos.
