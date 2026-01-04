Yustin Arboleda, rey de las finales: rompe récord histórico con Olimpia

San Pedro Sula, Honduras.

El primer pulso de la gran final del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras tuvo un saldo de 2-2 con el desarrollo del primer encuentro en el estadio Olímpico de la ciudad de San Pedro Sula.

El torneo Apertura tendrá un cierre más emocionante este miércoles 7 de enero en el estadio Nacional Chelato Uclés, inicia a las 7 de la noche, con el desenlace final.

El colombiano nacionalizado hondureño Yustin Arboleda demostró nuevamente su cuota goleadora con el Olimpia cuando se trata de series por la lucha del título.