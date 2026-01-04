Yustin Arboleda, rey de las finales: rompe récord histórico con Olimpia

El primer pulso de la gran final del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras tuvo un saldo de 2-2 con el desarrollo del primer encuentro en el estadio Olímpico de la ciudad de San Pedro Sula.
El torneo Apertura tendrá un cierre más emocionante este miércoles 7 de enero en el estadio Nacional Chelato Uclés, inicia a las 7 de la noche, con el desenlace final.
El colombiano nacionalizado hondureño Yustin Arboleda demostró nuevamente su cuota goleadora con el Olimpia cuando se trata de series por la lucha del título.
Y es que el atacante espigado apareció dejando su sello en la segunda parte contra Marathón , no lo sufrió debido a su paso por el Monstruo Verde, pero fue una anotación histórica.
Luego de un remate de José Mario Pinto que rechazó el meta panameño César Samudio el colombiano solamente empujó el esférico a las redes y colocó el momentáneo 2-1.
Esa anotación significó su noveno gol en finales de la Liga Nacional de Honduras y de paso superó al argentino Danilo Tosello, quien se quedó con 8 dianas en esta clase de encuentros. El colombiano ahora es el número 1.
YUSTIN ARBOLEDA EN FINALES CON OLIMPIA
Apertura 2020-2021, 1 gol
Juego de vuelta: 17 enero 2021: Estsdio Yankel: Marathón 0 Olimpia 1
Apertura 2022-2023, 1 gol
Juego de ida: 10 diciembre 2022: Comayagua: Motagua 0 Olimpia 1
Clausura 2022-2023, 2 goles
Juego de vuelta: 28 mayo 2023: Tegucigalpa: Olimpia 3 Olancho 2
Apertura 2023-2024, 1 gol
Juego de vuelta: 21 diciembre 2023: Tegucigalpa: Olimpia 2 Motagua 1
Clausura 2023-2024, 2 goles
Juego de ida: 19 mayo 2024: Tegucigalpa: Olimpia 3 Marathón 1
Apertura 2023-2024, 1 gol
Juego de ida: 19 diciembre 2024: Tegucigalpa: Motagua 1 Olimpia 1
Apertura 2025-2026, 1 gol
Juego de ida: 4 enero 2025: San Pedro Sula: Marathón 2 Olimpia 2