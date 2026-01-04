Doble cabezazo de Emanuel Hernández y Olimpia empata la final ante Marathón

San Pedro Sula, Honduras.

Se disputan la gran final de ida entre el Olimpia y Marathón por la gloria del Torneo Apertura 2025-2026 y se está viviendo un encuentro de alto voltaje.

El estadio Olímpico Metropolitano de la ciudad de San Pedro Sula se desarrolla un encuentro digno de una gran final, con mucho en disputa y los goles están de la mano.

Fue el argentino Nicolás Messiniti quien abrió el marcador apenas al minuto 10 del compromiso luego de una exquisita jugada individual de Alexy Vega por la banda derecha.