Tegucigalpa, Honduras.

La Comisión Nacional de Disciplina de la Liga Nacional de Honduras finalmente emitió su resolución sobre el polémico encuentro entre Olimpia y Olancho FC, correspondiente a la jornada 14 del torneo Apertura 2026. Después de diez días de controversia, reclamos y análisis, el organismo disciplinario dio por concluido el caso y tomó una determinación que favorece al conjunto albo, con importantes consecuencias en la lucha por los primeros puestos de la clasificación. El partido, disputado en San Pedro Sula, terminó envuelto en polémica cuando el árbitro dio por suspendido definitivamente el encuentro tras los reclamos de los futbolistas de Olancho FC. La controversia se originó al minuto 82, cuando el delantero Yustin Arboleda anotó el gol que significaba el empate 1-1 para Olimpia. La anotación provocó la inconformidad de los jugadores del conjunto olanchano, quienes cuestionaron la acción y se negaron a continuar disputando el compromiso. La Comisión declaró probado que la suspensión definitiva del partido entre Olimpia y Olancho FC fue consecuencia de la negativa del equipo olanchano a continuar disputando el encuentro. Por esa razón, determinó sancionar al conjunto pampero con una derrota por retirada o renuncia y adjudicarle el triunfo al León por marcador de 3-0, además de otorgarle los tres puntos correspondientes.

De esta manera, Olimpia consigue una victoria administrativa que tiene un peso significativo en sus aspiraciones dentro del Apertura 2026. Aunque el encuentro había terminado suspendido cuando el marcador estaba igualado 1-1, el fallo disciplinario modifica el resultado y beneficia directamente a los dirigidos por el conjunto merengue en la tabla de posiciones. Más allá de la polémica, el triunfo en la mesa provoca movimientos importantes en la parte alta de la clasificación de la Liga Nacional de Honduras. Con los tres puntos adjudicados, Olimpia alcanza las 35 unidades y se consolida en la cima del torneo, dando un paso importante hacia la conquista del primer lugar de las vueltas regulares. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El panorama resulta favorable para el conjunto capitalino, que ahora depende de sí mismo para asegurar la primera posición. A falta de dos partidos y con seis puntos todavía en disputa, el León necesita sumar solamente una unidad para garantizar el liderato, de acuerdo con el escenario de clasificación planteado.

Esto significa que un empate en cualquiera de sus dos compromisos restantes sería suficiente para que Olimpia asegure la cima, sin importar lo que haga Real España, su inmediato perseguidor. Incluso podría conseguirlo antes si el conjunto aurinegro deja puntos en el camino y ya no tiene posibilidades matemáticas de alcanzarlo. La otra gran noticia para el olimpismo es que, con este escenario, el equipo ya tiene asegurada su presencia en las semifinales del Apertura 2026. Al garantizar terminar entre los dos primeros lugares de la clasificación, Olimpia obtiene el boleto directo a esa instancia, evitando la ronda de repechaje. Este objetivo representa un paso fundamental para el conjunto blanco, que mantiene intacta su aspiración de pelear por un nuevo título del fútbol hondureño. Ahora, el desafío será cerrar las vueltas regulares en la primera posición y llegar a las semifinales con el impulso de una campaña que lo mantiene como uno de los principales candidatos al campeonato.