Vuelve un conocido: La agenda de legionarios de este fin de semana

Entérate sobre la actividad de los principales jugadores catrachos que militan en el exterior.

  • Actualizado: 06 de marzo de 2026 a las 19:04 -
  • Franklin Martínez
Luis Palma tendrá un duro compromiso en el fútbol de Polonia con su equipo Lech Poznán.

 Foto Instagram Luis Palma.
Madrid, España.

Varios futbolistas hondureños que militan en el extranjero tendrán actividad entre este viernes, sábado y domingo 6, 7 y 8 de marzo con sus respectivos clubes en ligas de Sudamérica, Europa, Estados Unidos y Centroamérica, en una jornada cargada para los llamados legionarios.

Para este sábado la agenda será aún más intensa. El mediocampista Kervin Arriaga podría tener participación desde las 9:15 de la mañana cuando su equipo el Levante UD se enfrente al Girona FC. El Misilito ya está habilitado y podría volver a tener acción en la liga española. Recibió tres juegos de castigo tras ser expulsado, pero ya está disponible.

Minutos después, a las 9:30 am, el defensor Julián Martínez jugará con el FC Alverca ante el AVS Futebol SAD en el fútbol portugués.

Otro de los hondureños que verá acción será el extremo Luis Palma, quien a la 1:15 de la tarde disputará un atractivo duelo en la liga polaca cuando el Widzew Łódź reciba al Lech Poznań.

Más tarde, en la MLS, el volante David Ruiz podría sumar minutos con el Inter Miami CF, que visitará al D.C. United a las 3:30 de la tarde. En la misma liga estadounidense, el lateral Joseph Rosales jugará a las 6:30 pm cuando el Minnesota United FC visite al Charlotte FC.

Posteriormente, a las 7:30 pm, los hondureños Andy Najar y Bryan Acosta podrían enfrentarse cuando el Nashville SC reciba al Minnesota United FC.

La actividad continuará el domingo con más legionarios. El defensor Getsel Montes jugará a las 5:00 pm con el Deportivo Saprissa frente al CS Herediano en uno de los duelos más atractivos del fútbol costarricense.

En Europa del Este, el zaguero Denil Maldonado verá acción desde las 8:00 de la mañana con el FC Rubin Kazan ante el FC Krasnodar.

Finalmente, el delantero Bryan Róchez jugará también a las 8:00 am con el Leixões SC frente al UD Leiria.

De esta manera, el fin de semana estará cargado de actividad para los futbolistas hondureños en el extranjero, quienes buscan sumar minutos y buen rendimiento pensando también en futuras convocatorias con la Selección de Honduras.

Agenda de principales legionarios de este fin de semana:

Kervin Arriaga sábado/9:15 amLevante vs Girona

Julián Martínez sábado/9:30 amAlverca vs AVS

Luis Palma sábado/1:15 pmWidzew Lodz vs Lech Poznan

David Ruiz sábado /3:30 pmDC United vs Inter Miami

Joseph Rosales sábado /6:30 pmCharlotte vs Austin

Andy Nájar y Brayan Acosta sábado/7:30 pmNashville-Minnesota

Getsel Montes domingo/5:00 pmSaprissa vs Herediano

Denil Maldonado domingo/8:00 amRubin Kazán vs Krasnodar

Bryan Róchez domingo/8:00 amLeixões-Leiria.

Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.

