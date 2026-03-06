Vuelve un conocido: La agenda de legionarios de este fin de semana

Madrid, España.

Varios futbolistas hondureños que militan en el extranjero tendrán actividad entre este viernes, sábado y domingo 6, 7 y 8 de marzo con sus respectivos clubes en ligas de Sudamérica, Europa, Estados Unidos y Centroamérica, en una jornada cargada para los llamados legionarios.

Para este sábado la agenda será aún más intensa. El mediocampista Kervin Arriaga podría tener participación desde las 9:15 de la mañana cuando su equipo el Levante UD se enfrente al Girona FC. El Misilito ya está habilitado y podría volver a tener acción en la liga española. Recibió tres juegos de castigo tras ser expulsado, pero ya está disponible.

Minutos después, a las 9:30 am, el defensor Julián Martínez jugará con el FC Alverca ante el AVS Futebol SAD en el fútbol portugués.

Otro de los hondureños que verá acción será el extremo Luis Palma, quien a la 1:15 de la tarde disputará un atractivo duelo en la liga polaca cuando el Widzew Łódź reciba al Lech Poznań.

Más tarde, en la MLS, el volante David Ruiz podría sumar minutos con el Inter Miami CF, que visitará al D.C. United a las 3:30 de la tarde. En la misma liga estadounidense, el lateral Joseph Rosales jugará a las 6:30 pm cuando el Minnesota United FC visite al Charlotte FC.

Posteriormente, a las 7:30 pm, los hondureños Andy Najar y Bryan Acosta podrían enfrentarse cuando el Nashville SC reciba al Minnesota United FC.