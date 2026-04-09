Inglaterra confirma amistoso contra centroamericana antes del Mundial 2026

Londres, Inglaterra.

OFICIAL. La selección de Inglaterra anunció este jueves que jugará dos amistosos en Estados Unidos, ante Nueva Zelanda y Costa Rica, para ultimar su preparación antes del inicio del Mundial 2026.

Los de Thomas Tuchel jugarán los dos partidos en Florida. Se medirán a Nueva Zelanda el sábado 6 de junio en el Raymond James Stadium de Tampa.

Por su parte, el duelo ante la Selección de Costa Rica - ahora dirigido por el "Bocha" Batista - será el miércoles 10 de junio en el Inter&Co Stadium de Orlando.