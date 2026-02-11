Costa Rica confirma amistoso de lujo ante campeona antes del Mundial 2026

San José, Costa Rica.

Las selecciones de Inglaterra y Costa Rica jugarán un partido amistoso el próximo 10 de junio como parte de la preparación del conjunto europeo para el Mundial de 2026, informó este miércoles la Federación Costarricense de Fútbol.

El partido se disputará en una sede por definir en Florida, Estados Unidos, y servirá a los ingleses como fogueo para el Mundial de 2026, en el que competirá en el Grupo L junto a Croacia, Ghana y Panamá.

Para Costa Rica, que no clasificó al Mundial de 2026 que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá, el amistoso ante Inglaterra será un partido de alto nivel en el inicio del proceso hacia el Mundial de 2030.