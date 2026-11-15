¡Éxito total! Los ganadores en masculino y femenino de la Vuelta EL HERALDO 2026

Tegucigalpa, Honduras.

Héctor Menéndez se convirtió en el primer ciclista en cruzar la meta de la Vuelta EL HERALDO, proclamándose como el bicampeón de la Élite masculina en su edición 2026, realizada este domingo 15 de noviembre en la capital. El ciclista alcanzó su segundo título consecutivo después de haber completado las tres vueltas correspondientes al circuito de 135 kilómetros.

La Élite masculina fue la primera en abrir la jornada de competencia. Los ciclistas de esta categoría, entre ellos Héctor Menéndez, arrancaron pedales a las 6:00 de la mañana desde el Campo de Parada Marte. Tras haber culminado la ruta ciclística con 45 minutos por vuelta, el ganador recibió su medalla y su trofeo con alegría, y aprovechó para expresar su satisfacción tras haberse coronado como el máximo campeón. Cabe recordar que el máximo ganador en la rama masculina ha sido Jorge Torres (2012, 2015, 2018). El campeón de la edición 2025 fue el ciclista Héctor Menéndez, de Siguatepeque. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La Vuelta EL HERALDO 2026 corrió a beneficio de la fundación Anawin, una organización sin fines de lucro dirigida por el padre Ovidio Rodríguez, que tiene como finalidad apoyar a niños de comunidades muy pobres a través de programas de merienda escolar, becas, uniformes, útiles escolares, zapatos y mochilas. A la noble causa se unieron se unieron las fuerzas vivas para garantizar la seguridad de los competidores, y también patrocinadores como Banpaís, Aguazul, La Alcaldía, Bike Mart, Pizza Hut, Dennys, Hidrazal, Musflex, Rexona, Nissan, Fisiocrem, Dinant/yummies, Farma Fácil y UNO.

Linda Menéndez se impone en los 90 km y es la nueva reina de la Vuelta EL HERALDO 2026

Tras completar los 90 kilómetros, Linda Menéndez se coronó como la nueva campeona de la Élite femenina de la Vuelta Ciclística EL HERALDO en su decimoquinta edición celebrada este domingo 15 de noviembre. La ganadora terminó el circuito de dos vueltas y arribó a la meta en medio de aplausos del público. El podio de la categoría Élite Femenina lo completaron Gissel Andino, quien se quedó con el segundo lugar, y Vanessa Mejía, que cruzó la meta en la tercera posición. Por su parte, Elisa Amaya finalizó en el cuarto puesto de una competencia que reunió a destacadas exponentes del ciclismo femenino.