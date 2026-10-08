Federación toma decisión con futuro de "Bolillo" Gómez como técnico de El Salvador

El Salvador.

Ya es oficial. La Federación Salvadoreña de Fútbol se decidió y anunció la continuidad de Hernán Darío “Bolillo” Gómez como seleccionador de El Salvador, por lo que el colombiano se mantendrá al frente del combinado mayor masculino.

La permanencia del estratega en el banquillo tiene como principal objetivo preparar a la Selecta para los partidos de play-in de la Liga de Naciones de Concacaf, instancia en la que se enfrentará a Saint Martin durante noviembre.

Mediante un comunicado, la FESFUT confirmó su respaldo al cuerpo técnico encabezado por Gómez y adelantó que próximamente brindará información sobre la ampliación del grupo de trabajo que acompaña al entrenador.