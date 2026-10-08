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Federación toma decisión con futuro de "Bolillo" Gómez como técnico de El Salvador

La Federación anunció su decisión con Hernán "Bolillo" Gómez tras descender con El Salvador a la Liga B de la Nations League.

  • Actualizado: 08 de octubre de 2026 a las 16:49 -
  • Mario Figueroa
Federación toma decisión con futuro de Bolillo Gómez como técnico de El Salvador

Hernán "Bolillo" Gómez continuará como entrenador de la Selección de El Salvador.
El Salvador.

Ya es oficial. La Federación Salvadoreña de Fútbol se decidió y anunció la continuidad de Hernán Darío “Bolillo” Gómez como seleccionador de El Salvador, por lo que el colombiano se mantendrá al frente del combinado mayor masculino.

La permanencia del estratega en el banquillo tiene como principal objetivo preparar a la Selecta para los partidos de play-in de la Liga de Naciones de Concacaf, instancia en la que se enfrentará a Saint Martin durante noviembre.

Mediante un comunicado, la FESFUT confirmó su respaldo al cuerpo técnico encabezado por Gómez y adelantó que próximamente brindará información sobre la ampliación del grupo de trabajo que acompaña al entrenador.

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"En línea con la filosofía de trabajo de la actual administración de la FESFUT, el cuerpo técnico del profesor Gomez será ampliado y los detalles al respecto serán dados a conocer posteriormente", detallaron en un comunicado en redes sociales.

La determinación se produce después de una complicada participación de El Salvador en la Liga A, donde el equipo terminó la fase de grupos con una victoria, un empate y dos derrotas para sumar cuatro puntos.

Uno de los resultados más duros para la Selecta fue el 6-0 sufrido contra Guatemala, mientras que posteriormente empató 1-1 frente a Martinica en su último compromiso, marcador que confirmó su descenso a la Liga B.

Ahora, “Bolillo” Gómez deberá enfocar todos sus esfuerzos en el repechaje frente a Saint Martin, una serie que será determinante para que El Salvador mantenga vivas sus aspiraciones de avanzar por el camino hacia la próxima Copa Oro.

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Redacción web
Mario Figueroa

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