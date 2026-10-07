Ranking FIFA: golpe a Honduras, Concacaf sorprende en el top 10 y Costa Rica cae

Tras finalizar con el parón, la FIFA actualizó el ranking de selecciones: estos son los lugares de la Concacaf y los puestos a nivel mundial.
95. Guatemala -- Los chapines escalaron dos posiciones tras su participación en la Nations League de Concacaf. Fueron líderes de su grupo, avanzaron a cuartos de final y alcanzaron los 1245.10 puntos.
84. Haití -- Los caribeños también avanzaron a cuartos de final de la Nations League tras tres triunfos y solo una derrota. Subieron cuatro lugares en el ranking y ahora registran 1280.91 puntos.
80. Curazao -- Los caribeños también escalaron en el ranking de la FIFA tras liderar su grupo en la Nations League invicto. Estarán en cuartos de final y ascendieron dos puestos con 1304.98 puntos.
69. Jamaica -- Los "Reggae Boyz" fueron otro de los que escalaron en este ranking FIFA. Subieron dos lugares tras llegar a 1361.97 puntos.
67. Honduras -- La Bicolor no la pasó tan bien en esta fecha FIFA y sus caídas ante Surinam y Martinica le salieron caro. Los catrachos bajaron un puesto y se colocan con 1375.40 puntos.
54. Costa Rica -- Los ticos también tuvieron una Fecha FIFA para el olvido con derrotas ante Curazao y Haití. Los ticos cayeron tres posiciones y finalizaron la ventana con 1444.85 puntos.
46. Panamá -- Los canaleros vuelven a bajar y caen dos posiciones más en el ranking. Ahora cuentan con 1476.97 puntos tras sus amistosos.
27. Canadá -- Los norteamericanos escalaron tres puestos en el ranking FIFA y se colocan como la tercera mejor selección de la Concacaf. Tienen 1575.31 puntos.
16. Estados Unidos -- El conjunto de las Barras y las Estrellas se mantienen en su lugar como los segundos de la Concacaf. Tienen 1705.47 puntos.
10. México -- Los aztecas no pudieron ganar en esta Fecha FIFA y, pese a ello, son una de las sorpresas al colocarse en el TOP10 del Ranking y como los mejores de la Concacaf. Tienen 1738.48 puntos.
Así marchan los primeros 10 lugares de la Concacaf en el Ranking FIFA.
9. Países Bajos -- Los neerlandeses salieron invictos en sus primeros cuatro partidos de la UEFA Nations League y se mantienen en el noveno puesto. Llevan 1778.61 puntos.
8. Bélgica -- Los belgas se mantienen en el octavo lugar del ranking con 1779.17 puntos.
7. Marruecos -- Los africanos bajaron un puesto en el Top y ahora se ubican en el séptimo lugar. Cierran esta Fecha FIFA con 1805,34 puntos.
6. Brasil -- Los sudamericanos también bajaron un puesto en el ranking. Cierran esta Fecha FIFA con 1806.51 puntos.
5. Portugal -- Los lusos ganaron sus cuatro partidos en la UEFA Nations League y escalan dos puestos en el Top. Ahora registran 1807.69 puntos.
4. Inglaterra -- Los ingleses solo perdieron su primer duelo ante España y acumularon tres victorias. Acumulan 1925.59 puntos.
3. Francia -- Los dirigidos por Zidane también cerraron invictos en esta Fecha FIFA y se mantienen dentro de los primeros lugares. Registran 1958.86 puntos.
2. Argentina -- Los subcampeones del mundo se mantienen en el segundo puesto y cierran esta Fecha FIFA con 1972.80 puntos.
1. España -- La 'Roja' sigue imparable y cerró con paso perfecto en esta Fecha FIFA para seguir comandando en el ranking con 2011.57 puntos.
Así queda el ranking mundial tras los cuatro partidos por la Fecha FIFA.