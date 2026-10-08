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Sorpresa con Honduras: Concacaf confirma el 11 ideal de la Nations League

Honduras con representante: Concacaf sorprende con el 11 ideal de la primera fase de la Nations League.

Sorpresa con Honduras: Concacaf confirma el 11 ideal de la Nations League
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La Concacaf dio a conocer el 11 ideal de la Nations League tras los cuatro partidos disputados.
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Aunque Honduras no logró avanzar a los cuartos de final, tiene un sorpresivo representante en la alineación de la Concacaf.
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PORTERO / Alexandre Pierre - El arquero haitiano fue elegido como el mejor durante esta primera ronda.
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DEFENSAS / Aarón Herrera - Lateral derecho de Guatemala que se acaba de desvincular del DC United de la MLS. Fue clave para mantener el arco en cero en las jornadas definitivas.
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DEFENSAS / Ha sido una de las figuras más destacadas de la fase de grupos con Jamaica. Aportó un total de 17 entradas y 5 intercepciones a lo largo de la primera ronda, ayudando a su equipo para asegurar su boleto a los cuartos de final.
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DEFENSAS / Pese a que fue uno de los más criticados por la afición de Honduras, el central de Motagua fue el único representante de la selección catracha en recibir este reconocimiento por parte de la confederación. Disputó tres partidos de la competencia y aportó con una asistencia.
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MEDIOCAMPO // Leandro Bacuna - Su desempeño como capitán y figura de Curazao lo incluyeron en el equipo ideal del certamen. El mediocampista disputó 315 minutos y marcó un tanto.
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MEDIOCAMPO // Danley Jean Jacques - Volante de Haití que juega para el Philadelphia Union de la MLS y que avanzó a la siguiente ronda del torneo.
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MEDIOCAMPO // Heinz Mörschel - Pieza fundamental para República Dominicana, destacándose como uno de los goleadores y referentes del mediocampo en la Liga A. El volante del FC Vizela aporta experiencia, visión de juego y jerarquía a un plantel dominicano que sigue haciendo historia en Concacaf.
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MEDIOCAMPO // Brilló con Curazao en la Liga de Naciones al registras 2 tantos y 3 asistencias durante los 4 partidos de la fase de grupos. Anotó el gol de la victoria por 1-0 ante Trinidad y Tobago el 1 de octubre.
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ATAQUE // El atacante de Guatemala tuvo una noche gloriosa cuando fue el protagonista absoluto en la histórica goleada 6-0 ante El Salvador por la segunda fecha de la Liga A. Durante ese partido hizo un triplete y también dio una asistencia.

 Foto cortesía: DeLaRosaSports.
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ATAQUE // El delantero del Sunderland completó una gran ventana internacional en la que Haití logró avanzar a los cuartos de final. Disputó los cuatro partidos como titular (341 minutos), registrando 3 goles y 2 asistencias, lo que le valió ser incluido en el 11 ideal.
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ATAQUE // Kenji Gorré - Anotó 4 dianas en los 4 partidos disputados durante la fase de grupos. Sus goles y desequilibrio ofensivo resultaron fundamentales para que Curazao se adueñara del primer lugar de su sector.
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Este fue el 11 ideal de la Nations League tras las cuatro jornadas disputadas.
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