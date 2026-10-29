Menjívar se queja de Concacaf y acepta el fracaso tras no llegar a la Final

Tegucigalpa, Honduras.

Edrick Menjívar no escondió su frustración tras la eliminación de Olimpia ante Cartaginés en las semifinales de la Copa Centroamericana y calificó la noche como un fracaso: "Siempre que Olimpia no gana un título es un fracaso, independientemente del torneo que se discuta", sentenció el guardameta, quien reconoció que el equipo quedó a deber ante una afición que llenó el estadio y tenía la ilusión de alcanzar la final: "Tuvimos el marco, tuvimos el apoyo, tuvimos todo para poder remontar un resultado que era remontable y no lo pudimos hacer ante nuestra gente", lamentó. Pero sus declaraciones más fuertes llegaron al referirse a la CONCACAF y al trato que, según él, recibe el fútbol hondureño: "Yo siempre les he dicho que la CONCACAF no respeta a Honduras", afirmó Menjívar, quien recordó lo ocurrido en la semifinal anterior contra la Liga Deportiva Alajuelense. "Nos pelaron el buque contra la Liga Deportiva Alajuelense y no hubo sanción, no hubo partido a puerta cerrada y todo eso", reclamó. Sin embargo, reconoció que cuestionar a los organismos del fútbol puede interpretarse como una excusa tras la eliminación: "Cualquier cosa que nosotros podamos decir ahora como jugadores es una excusa". Por eso, lanzó un mensaje directo a los periodistas: "Ahora creo que es un tema de ustedes también, de empezar a expresarlo". El portero también explicó por qué decidió sumarse al ataque en la última jugada del encuentro, aun sabiendo que Olimpia podía perder en casa: "Había que morir de algo, había que morir intentándolo". Menjívar asumió las críticas de la afición y reconoció que la noche sería difícil de superar: "Entiendo el enojo de la gente, entiendo todo, me hago cargo de la situación, no pasa nada".

-- DECLARACIONES DE EDRICK MENJÍVAR -- ¿Qué nos puedes decir después de este golpe fuerte y segundo en este tipo de torneos? La gente ha salido muy incómoda. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Es difícil y es normal, no entendemos la frustración de la gente. Nosotros también tenemos esa frustración. No creo que le quedamos a deber a la gente, que hoy nos resbaló diez de diez, la verdad. Los que quedamos a deber fuimos nosotros. Edrick, perder este tipo de partidos con un estadio lleno, ¿qué sensación deja? Decepción total. Creo que tuvimos el marco, tuvimos el apoyo, tuvimos todo para poder remontar un resultado que era remontable y no lo pudimos hacer ante nuestra gente. ¿Cómo titularías esta noche? La gente, insisto, está ilusionada, no solo la gente, sino el país, de una posible final hondureña. Mañana le toca la responsabilidad a Motagua, a ver si logra llegar a esa final. Como un fracaso. Siempre he dicho que siempre que Olimpia no gana un título es un fracaso, independientemente del torneo que se discuta. Hay mucha gente a la que no le gusta esa palabra, pero creo que es la realidad. Vos sos el que tiene el gafete. ¿Qué está pasando? En los últimos años parece que el fútbol de Honduras, por más que lo intenten, será alguna maldición. ¿Qué estará pasando en Honduras? Parece que no tocamos fondo y seguimos para abajo. Pareciera, porque creo que en los dos torneos, incluso contra la escuela, hicimos una gran serie y quedamos afuera en penales. Un primer partido allá con diez hombres, creo que hicimos un esfuerzo terrible para venir y descolocar, pincharnos, como se dice. Es difícil, es un tema de analizar, de ver muy a fondo. Edrick yo sé que tenés ofertas afuera. Tu contrato, ¿te deja seguir en Olimpia o mirás que hay que dar un cambio de aire?

No, yo soy feliz aquí, siempre lo he dicho. Soy feliz aquí, esta es mi casa y habrá tiempo para sentar y hablar de eso. ¿Creés que este plantel era muy corto, Edrick, o no? Al inicio se decía eso. Hoy no ajustó para alcanzar el objetivo. ¿Qué pensás hoy? No, no creo, porque, a medida que se iba desenvolviendo el torneo, creo que nos dimos cuenta de que no era un plantel corto porque íbamos sacando los resultados. Creo que, si se analiza el partido, hoy tuvimos muchas oportunidades de gol y no las pudimos concretar, y no pudimos hacer un gol de visita. Creo que, en un torneo donde el gol de visita vale prácticamente doble, tenés que hacer un gol. Sabemos que intentaste entrar al área rival para poder apoyar a tu equipo. ¿Qué pensaste en ese momento? Nada, creo que el 2-1 era igual que el 2-2; igual quedamos eliminados. Creo que el árbitro nos dijo que era la última jugada del partido, entonces había que morir de algo, no había que morir intentándolo. Él nos dijo que era la última jugada y, si ves, hacen el gol y sacan, y termina el partido prácticamente. Había que morir de algo. He tomado esa decisión en partidos anteriores; una vez he hecho una asistencia y una vez he hecho un gol. Entiendo el enojo de la gente, entiendo todo, me hago cargo de la situación, no pasa nada. Fue un poco soberbio, por cierto, el técnico contrario. Miré que al final salió una tangana ahí en el medio de la cancha. ¿Se fue a burlar o algo así, o qué? Creo que fue con un compañero. Un jugador de ellos estuvo hablando en el partido en Costa Rica. Siempre lo he dicho: el que gana tiene el derecho de hablar. Obviamente nos molestamos, nos molestamos, pero ganaron y felicitamos. Tuvimos un altercado como prensa con CONCACAF, no nos dejaban pasar. Luego viene un técnico como a Amarini a sostener que a ustedes les apoyan. ¿Por qué no nos respetan como hondureños? Bueno, yo siempre les he dicho que la CONCACAF no respeta a Honduras. La semifinal pasada contra Costa Rica nos pelaron el buque contra la Liga Deportiva Alajuelense y no hubo sanción, no hubo partido a puerta cerrada y todo eso. Pero cualquier cosa que nosotros podamos decir ahora como jugadores es una excusa. Yo siempre lo he dicho, en momentos lo he dicho. Entonces ahora creo que es un tema de ustedes también, de empezar a expresarlo. Más allá de la rivalidad que hay con Motagua, ¿qué pensás? ¿Te gustaría que mañana Motagua pueda sacar la cara por el fútbol hondureño después de tanto golpe que hemos estado sufriendo? La verdad que ahorita es lo último que tengo en la cabeza. Ahorita tengo demasiada frustración, demasiada decepción, ahorita como para pensar en otra cosa. Difícil dormir, Edrick. Entonces, un día como hoy es difícil dormir para ti, me imagino. Sí, hoy no se duerme. Creo que los que estamos en el camerino estamos conscientes de que será una noche larga. Serán días difíciles porque esto tampoco se digiere en una noche. Pero, como me dijo alguien una vez, creo que el jugador depresivo no sirve para nada. Entonces, hacer el duelo hoy, desvelarse hoy y mañana levantarse con otra actitud y aprender a convivir con ese dolor. Kervin renuncia a la Selección, un referente, un capitán renuncia a la Selección. Olimpia queda afuera. ¿Qué está pasando, Edrick?