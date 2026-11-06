Edgar Álvarez reaparece: habla del Platense, la Selección y su nueva vida

San Pedro Sula.

"Platense debería jugar en Puerto Cortés, esa es su casa", expresó Edgar Álvarez, conocido como 'El Mosky', durante su regreso a los estadios para acompañar al equipo de sus amores. El exfutbolista hondureño, quien tuvo una destacada trayectoria internacional y jugó en la Roma de Italia, no escondió su preocupación por el presente del Tiburón y dejó claro que el club necesita recuperar el protagonismo para alejarse de los problemas deportivos.

Álvarez también se refirió a la complicada situación que atraviesa Platense y señaló la importancia de combinar juventud y experiencia para fortalecer la plantilla: "Hay jugadores jóvenes que son buenos prospectos", comentó, aunque advirtió que la nueva directiva deberá buscar futbolistas con recorrido para ayudar a los más jóvenes. Asimismo, reconoció que la lucha por evitar el descenso es una preocupación que no puede pasar desapercibida: "Hay que trabajar bastante para que el equipo no esté en esa zona".

En entrevista con los micrófonos de Diario LA PRENSA, 'El Mosky' también recordó su paso por el fútbol italiano, habló de su experiencia compartiendo cancha con Francesco Totti y confesó qué considera que le faltó en su carrera profesional: "Yo siento que me faltó meter más goles, porque era malísimo metiendo goles", reconoció entre risas. Ahora, a sus 46 años, sigue disfrutando del fútbol en las ligas de veteranos y mantiene intacto su cariño por el conjunto porteño.

-- ENTREVISTA A EDGAR 'EL MOSKY' ÁLVAREZ --

¿Siempre es bueno venir a este tipo de partidos?

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Siempre es bueno venir a este tipo de partidos y ver fútbol, como se ha caracterizado un servidor durante muchos años. Obviamente, encima está el equipo del puerto, nuestro equipo. Aquí estuvimos viendo el partido.

¿Cómo le decían a usted? ¿El Tren del Puerto?

El Expreso de Puerto Cortés. Era un bus que era directo. Ahora solo coge expreso, pero de café. Solo aquel que decimos, pero no lo vamos a hablar mucho porque lo vamos a patrocinar gratis.

Edgar, ¿qué ha sido de su vida ahora, después de haber colgado los tacos hace ya un buen tiempo? Recuerdo que, entre 2019 y 2020, había dicho que iba a sacar el curso de entrenador.

Pasaron siete años y todavía no lo he sacado. Ahora pasamos por nuestro querido Puerto Cortés y ahora venimos a los partidos de Platense para ver al equipo.

Ahora que hay un cambio de directiva, ¿está nuevamente ligado de lleno con el equipo? ¿Cómo está la situación?

Nosotros acompañamos a Adalid. Somos como hermanos porque estuvimos en Platense desde jóvenes. También estamos con don Wilson Williams, que es un buen amigo mío y el otro presidente del equipo. Venimos a acompañar al equipo.

¿Cómo mira a Platense? Ha sido un torneo bastante complicado, pero ¿cómo ve a los jugadores y al equipo en general?

Estamos complicados en todas las áreas. Después, hay jugadores jóvenes que son buenos prospectos. Obviamente, seguramente la nueva directiva va a reforzar el equipo con algunos jugadores que puedan darle experiencia para manejar los tiempos de los muchachos, porque hay algunos jugadores que tienen bastante talento. La juventud te trae poca experiencia, entonces es importante que tengan un par de jugadores con experiencia para que puedan equilibrar el equipo.

¿Usted ha visto talentos? Siempre es bueno contar con el ojo de un personaje que jugó tantos años al fútbol y obviamente, a nivel europeo. ¿Ha visto jóvenes que puedan integrar el plantel de Platense para el próximo torneo?

Bueno, yo vine a acompañar a los muchachos y a ver el partido de Platense, pero sí hay buenos talentos en el sector de la costa, en aquella parte de allá. Seguramente la nueva junta directiva verá la manera de reclutar algunos jugadores para futuros torneos. Obviamente, el Clausura va a ser un poco complicado por la situación que está pasando el equipo y por su posición en la tabla, pero sí hay talentos en esos sectores.

Está prohibido hablar del tema del descenso, porque duele mucho, especialmente a los porteños como usted, que son platensistas de corazón.

No, hombre. Venimos de estar en segunda división. Hay que trabajar bastante para que el equipo no esté en esa zona. Esperemos que así sea, porque cuando uno está en esos lugares se complica todo. El ambiente es difícil, la afición se desespera y recuerden que quienes pagan los boletos y las camisas son los aficionados. Así que tenemos que ver cómo se levanta este equipo.

¿Debe volver Platense a Puerto Cortés? Ya de hecho lo está haciendo.

Bueno, Platense es de Puerto Cortés. Platense debería jugar en Puerto Cortés, esa es su casa. Todo equipo que es de una ciudad debería jugar en su cancha. La mayoría juega en su propio estadio. Ese es el fortín de Platense y yo creo que sí tiene que volver a Puerto Cortés.

Edgar, una última pregunta: ¿todavía juega al fútbol? ¿Juega con veteranos o ya está completamente retirado?

Yo juego en veteranos y también juego papi fútbol, porque ya cumplí los 45; tengo 46 años. Ahí estamos jugando siempre para mantenernos en forma.

¿Y a ratos andas por ahí, verdad?

Sí, con el equipo de Rancho Tara tenemos seis años. Es bueno siempre hacer deporte para estar bien de salud. No voy a rebajar, pero por lo menos la salud está bien. Al menos me mantengo en condición física.

¿Pero todavía corre o ahora juega más paradito?

No, obviamente la gente a veces espera que uno, porque era jugador a los 20 años, siga siendo igual, pero ya no va a ser lo mismo. Jugamos entre personas de cierta edad y siempre se nota un poco la diferencia.

Edgar, ¿qué le faltó a su carrera después de haber logrado tanto? No fue mundialista, jugó en la Serie A, pero ¿qué cree usted que le faltó?

Yo siento que me faltó meter más goles, porque era malísimo metiendo goles.

¿Era complicado?

No, era muy difícil. No tenía ese talento. Se me dificultaba meter goles. Lo que pasa es que me di cuenta de que no era muy bueno metiendo goles, entonces lo que hice fue volverme asistidor. En la vida hay que hacer dos cosas; no puede ser ninguna de las dos. Pero sí, eso fue lo que siempre sentí que me faltó.

Si bien es cierto que jugó en la Roma, ¿estuvo cerca de fichar por algún otro equipo?

¿Que yo me dé cuenta? De la Roma, más arriba no creo. Por encima de la Roma estaban el Milan, el Inter y otros equipos como la Juventus.

¿En otras ligas, tal vez?

Que yo me haya dado cuenta, no.

Ya lo último, sobre la Selección Nacional. ¿Qué le pareció este nuevo proceso, ahora con un tono un tanto europeo?

Nosotros tenemos una generación que está muy complicada en todos los aspectos. Los números hablan por sí solos.

Una cosa más sobre la Serie A. Recuerdo que platicabas que jugabas y compartías en la cancha con Totti. ¿Cómo era esa experiencia?

Uno de los mejores jugadores del mundo. Un talento increíble y encima de eso, una persona muy humilde.