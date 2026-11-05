Manuel Keosseián vuelve a Honduras para cumplir promesa que le hizo a Orinson Amaya

San Pedro Sula, Honduras.

Una grata y emotiva sorpresa se vivió en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula. Una de las máximas leyendas vivas del Club Deportivo Marathón dijo presente en el coloso sampedrano para presenciar el duelo de la jornada 23 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional frente al Platense, desatando la nostalgia y el cariño de la afición. El histórico exentrenador uruguayo, Manuel Keosseián, regresó a tierras hondureñas para cumplir una promesa muy especial, tal como lo confesó en un diálogo exclusivo con Diario LA PRENSA. Durante la charla, el estratega también abrió su corazón para repasar su actualidad y compartir a qué se dedica en esta nueva etapa de su vida fuera de los banquillos profesionales. Asimismo, "Manolo" no desaprovechó la oportunidad para rememorar sus memorables campañas internacionales en la Liga de Campeones de la Concacaf, certamen al cual el cuadro esmeralda regresa oficialmente tras varios años de ausencia, reviviendo aquella época dorada donde el monstruo verde imponía respeto en su fortín.

¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué ha sido de su vida? ¿Qué ha estado haciendo? Bien, todo bien, contento de estar en San Pedro. Del fútbol ya no más, sigo en la Asociación de Entrenadores de Uruguay como vicepresidente, pero después otra cosa no. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse ¿Usted tuvo a Silvio Rudman en su equipo? Fue después, ¿no? Usted vino después. No. Él estuvo antes con Chelato. Ya cuando vine yo, él se había ido. ¿Cómo ve a Marathón ahorita? Lo he visto en algunos partidos y lo veo muy bien. Juega bien y tiene buen equipo. Me parece que tendría que estar un poquito mejor en la tabla, pero está en el buen camino. El motivo de su viaje para cumplir una promesa a Orinson Amaya.​​​¿Cuándo vino? ¿No tuvo la oportunidad de darle el último adiós a Orinson?