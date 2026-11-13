Benigno Pineda revela error arbitral y aclara: "El equipo no aceptaba"

Este viernes se llevó a cabo una importante reunión en las instalaciones de la Liga Nacional, en San Pedro Sula, para esclarecer la polémica que provocó la suspensión del partido entre Olimpia y Olancho FC, luego de que el conjunto olanchano decidiera retirarse del terreno de juego.
En el encuentro participaron los capitanes de ambos equipos, Jorge Benguché y Óscar Almendárez, el árbitro central Armando Castro y la comisaria Ruth Rubio, además de autoridades de la Liga Nacional y miembros de la Comisión de Disciplina.
El objetivo fue escuchar las versiones de todas las partes involucradas antes de emitir una resolución sobre lo sucedido. Al finalizar la reunión, Benigno Pineda, presidente de la Comisión de Arbitraje de Honduras, brindó declaraciones a los medios de comunicación y explicó los detalles del encuentro.
-LO QUE DIJO-
Motivo de la reunión: "Este es un protocolo que está en la ley, se deben de escuchar a ambas partes. Vinieron los capitanes, vino el árbitro, estuvo el comisario y ellos expusieron lo que pasó. Armando vino a ratificar lo que puso en el acta, que primeramente el equipo no aceptaba una decisión. Segundo, que él gestionó tiempo y les decía sobre la situación de una revisión que ellos pedían, que eso no está en el protocolo. Él se lo dijo en el campo, les dio un tiempo. No hay un tiempo estipulado para esperar, pero él les dio un tiempo suficiente y al final se habló con los dos capitanes. Lógicamente, el capitán del equipo Olancho supuestamente le dijo que ellos no iban a continuar jugando y entonces Armando tomó la decisión de retirarse y suspender definitivamente el partido".
Sobre el erro en el saque de banda: "No, hubo un fallo de apreciación. Ellos no detectaron ese contacto. En la cancha es difícil, no es muy evidente. Estamos claros que sí lo tocó un jugador de Olimpia, pero en la cancha ellos no detectaron eso. Tuvieron ese fallo de apreciación, desgraciadamente, y por eso se dio un saque de banda de manera incorrecta".
¿No creen en lo que dice el acta?: "No, hay que escucharlos. Aquí se toman decisiones importantes, castigos importantes y yo creo que es bueno que escuchen. Aquí hubo un careo, estuvo Armando, estuvieron los dos capitanes y el comisario y ahí prácticamente nadie puede ir a mentir, pues todos dijeron lo que pasó en la cancha".
El acta es inviolable: "Sí, claro, es un documento oficial, inviolable y prácticamente Armando ratificó lo que está en el acta".
¿Van a castigar a los Potros?: "Eso no nos compete a nosotros, eso hay que esperar. La Comisión de Disciplina escuchó a todas las partes involucradas y hay que esperar qué deciden ellos".
¿Cómo quedael arbitraje?: "Estamos trabajando. El arbitraje es una carrera difícil, siempre hay errores. Ustedes son periodistas, están enterados de lo que pasa en todo el mundo y siempre hay quejas del arbitraje. Nosotros trabajamos con los árbitros, los convocamos a trabajos presenciales dos veces al mes, aparte de los análisis que hacemos bajo la plataforma de Zoom. Estamos conscientes de que se han cometido errores. Nos queda seguir trabajando con ellos para ver de qué manera tenemos buenos arbitrajes en los partidos y que no influyan en los resultados".
Error de Potros: "Ahí ya no puedo opinar. Ya es una decisión personal de ellos y ellos sabrán si las decisiones que toman son correctas y están bajo la ley".