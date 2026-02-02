  1. Inicio
Barcelona sufre un nuevo revés antes del Albacete: Jugador titular se lesiona

Hansi Flick ha mostrado su postura tras la última lesión que ha afectado a uno de los mejores jugadores del FC Barcelona

Barcelona, Espaná.

El delantero del Barcelona Raphael Dias 'Raphinha' estará una semana de baja por una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha y se perderá el partido de los cuartos de final de la Copa del Rey, este martes contra el Albacete, según ha anunciado este lunes el club azulgrana.

El internacional brasileño recibió la primera mitad del partido que el Barça ganó el domingo en el campo del Elche (1-3), pero fue sustituido al descanso por el inglés Marcus Rashford.

Raphinha no se ha ejercitado este lunes junto al resto de sus compañeros en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, y su ausencia se unirá a las ya conocidas de Andreas Christensen, Pedro González 'Pedri' y Pablo Páez Gavira 'Gavi'.

Sí participó de la sesión el defensa Jules Koundé, que terminó el partido del domingo con problemas físicos, y se espera que el entrenador Hansi Flick dé más detalles sobre su estado este lunes en la rueda de prensa posterior al entrenamiento.

La reacción de Hansi Flick sobre el caso de Raphinha

Flick ha admitido estar "descontento" con los problemas físicos que viene arrastrado esta temporada Raphinha , uno de los futbolistas con más ascendencia en su plantilla.

"Rapha es un jugador importante para nosotros y no es una situación agradable. Hemos de ver qué tenemos que cambiarnos y que tiene que cambiar él. Ya hemos hablado de esto y seguiremos hablando los próximos días, porque ahora empieza la fase importante de la temporada y necesitamos que todos los jugadores estén disponibles", ha explicado.

La plaza que Raphinha dejará vacante en el extremo izquierdo en el Carlos Belmonte seguramente la ocupará Marcus Rashford, que volvió a marcar en Elche saliendo desde el banquillo y que ya lleva diez goles y doce asistencias esta temporada.

Sin embargo, Flick ha apuntado sobre el atacante cedido por el Manchester United que tiene "mucho potencial" y que está "encantado" con tenerlo en la plantilla, "pero con su velocidad y su técnica aún nos puede dar más, y eso es lo que espero ver de él".

