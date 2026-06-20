Alemania vs Costa de Marfil, EN VIVO en el Mundial 2026: horario y dónde verlo

Toronto, Canadá.

Alemania se enfrentará este sábado con Costa de Marfil en el Toronto Stadium, en un duelo por el liderato del Grupo E que servirá para medir si la goleada germana en el estreno a Curazao fue el primer aviso de una candidatura sólida o solo una exhibición ante un rival menor. Las preliminares del partido han estado marcadas por la polémica con el marfileño Elye Wahi, a quien, inicialmente, Canadá había denegado la entrada en el país.Pero tras las protestas de la Federación Marfileña de Fútbol (FIF), Canadá otorgó el jueves la autorización. "La situación administrativa de Elye Wahi ha mejorado", explicó FIF en un comunicado en el que indicó que "ya se han obtenido las autorizaciones necesarias para su entrada a Canadá".

Los problemas del delantero marfileño para lograr el visado de entrada en Canadá han sido relacionados con una investigación francesa por presuntas apuestas inusuales en torno a una tarjeta amarilla en la Ligue 1. Canadá ya denegó el visado de entrada al internacional ghanés Thomas Partey, jugador del Villarreal, por lo que sus selección no pudo contar con el jugador en el partido que jugó con Panamá el 17 de junio en Toronto.

Aunque las autoridades canadienses no explicaron los motivos de la decisión, diversos medios han vinculado el caso con los procedimientos judiciales abiertos contra el marfileño en Inglaterra. Con Wahi disponible, el seleccionador Emerse Faé cuenta con toda su fuerza máxima para encarar a Alemania. Los Elefantes, como se conoce al combinado africano, regresaron al Mundial con una victoria de peso ante Ecuador, decidida en el minuto 90 por Amad Diallo, suplente de lujo y ahora candidato a ganar protagonismo desde el inicio. El triunfo reforzó a una selección que ya había dejado señales durante la preparación, incluida una victoria por 2-1 ante Francia en su último amistoso premundialista. Alemania, por su parte, intenta rebajar la euforia. El equipo de Julian Nagelsmann fue demoledor ante Curazao, con doblete de Kai Havertz y goles de Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala, Nathaniel Brown y Deniz Undav, pero Joshua Kimmich fue el primero en recordar que el siguiente rival exigirá otra lectura. Kimmich admitió que Curazao no era un rival de nivel mundial y que ahora llegan las pruebas reales, empezando por una Costa de Marfil a la que definió como un equipo con atacantes “espectaculares”. El capitán pidió mejorar la estabilidad defensiva y subrayó la importancia de la "Restverteidigung", la defensa preventiva que debe proteger al equipo cuando pierde la pelota en campo contrario. Ese será uno de los puntos clave del partido. Antonio Rüdiger ya advirtió del peligro de futbolistas como Yan Diomande, Nicolas Pépé y Amad Diallo, extremos capaces de ganar duelos individuales y correr a campo abierto. Kimmich puso el foco especialmente en Diomande, delantero del RB Leipzig, por sus cambios de ritmo y arrancadas, un perfil que comparó con el de Kingsley Coman. Nagelsmann, sin bajas conocidas, podría repetir bloque, aunque Undav presiona para entrar tras su impacto ante Curazao. Faé, en cambio, deberá recomponer su ataque sin Wahi y decidir si Amad pasa de revulsivo a titular.

Alineaciones probables del Alemania vs Costa de Marfil