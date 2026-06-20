Países Bajos vs Suecia EN VIVO hoy, hora y dónde ver transmisión Mundial 2026

Houston, Estados Unidos.

Tras el empate 2-2 en su debut contra Japón, la Selección de Países Bajos se medirá este sábado con Suecia en Houston sin margen de error, en una prueba de alta exigencia contra unos suecos que arrollaron 5-1 a Túnez en su estreno.

El gol de Daichi Kamada que dio a Japón el empate 2-2 en el minuto 89 complicó la vida a los neerlandeses, llamados a reaccionar de forma inmediata para relanzar sus ambiciones de pase de ronda.

El equipo de Ronald Koeman había tomado ventaja dos veces, con goles de Virgin Van Dijk y de Crysencio Summerville, pero no consiguió llevarse los tres puntos en su estreno.

Países Bajos necesitará una mayor aportación de su delantera, en la que Donyell Malen y Cody Gakpo disputaron un partido deslucido ante Japón.

En este sentido, Koeman podría aportar cambios en su once inicial y apostar por Memphis Depay desde el comienzo, o por una carta radicalmente distinta a nivel táctico como Wout Weghorst.