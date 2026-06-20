Said Martínez hace historia y pitará su segundo partido del Mundial 2026

Estados Unidos.

El arbitraje hondureño volverá a estar bajo los reflectores del fútbol mundial. La FIFA designó al juez central Said Martínez para dirigir el encuentro entre Inglaterra y Ghana, correspondiente a la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

El compromiso entre ingleses y ghaneses se disputará el próximo martes 23 de junio a las 2:00 de la tarde, hora de Honduras, en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts.

Con esta nominación, Martínez alcanzará un nuevo hito en su carrera al convertirse en el primer árbitro hondureño en dirigir dos partidos en una Copa del Mundo de categoría absoluta.

La designación ratifica la confianza que la Comisión de Árbitros de la FIFA mantiene en el experimentado silbante catracho, considerado uno de los mejores exponentes del arbitraje de la Concacaf.