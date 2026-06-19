Tabla posiciones Mundial 2026: confirmadas las primeras dos eliminadas

Estados Unidos.

¡Ya hay un eliminado! La segunda jornada del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá siguió este viernes 19 de junio con intensos juegos entre Estados Unidos vs Australia, Marruecos vs Escocia, Brasil vs Haití y el Turquía vs Paraguay.

Las acciones comenzaron con el anfitrión: Estados Unidos. El equipo dirigido por Mauricio Pochettino doblegó a los australianos y, con este resultado, se posicionó como líder del Grupo D en la competencia y también fue el segundo en sellar su pase a los dieciseisavos.

Más adelante, Marruecos hizo lo suyo y consiguió su primera victoria en la competencia luego de vencer por la mínima a Escocia. Los africanos alcanzaron las 4 unidades tras el empate obtenido en su debut ante Brasil (1-1).