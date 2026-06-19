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Tabla posiciones Mundial 2026: confirmadas las primeras dos eliminadas

Confirmados a los primeros eliminados del Mundial 2026 y otro clasificado a los dieciseisavos.

  • Actualizado: 19 de junio de 2026 a las 22:46 -
  • Lesly Gutiérrez
Tabla posiciones Mundial 2026: confirmadas las primeras dos eliminadas

Estados Unidos avanzó a la siguiente ronda del Mundial 2026.
Estados Unidos.

¡Ya hay un eliminado! La segunda jornada del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá siguió este viernes 19 de junio con intensos juegos entre Estados Unidos vs Australia, Marruecos vs Escocia, Brasil vs Haití y el Turquía vs Paraguay.

Las acciones comenzaron con el anfitrión: Estados Unidos. El equipo dirigido por Mauricio Pochettino doblegó a los australianos y, con este resultado, se posicionó como líder del Grupo D en la competencia y también fue el segundo en sellar su pase a los dieciseisavos.

Más adelante, Marruecos hizo lo suyo y consiguió su primera victoria en la competencia luego de vencer por la mínima a Escocia. Los africanos alcanzaron las 4 unidades tras el empate obtenido en su debut ante Brasil (1-1).

Paraguay, con uno menos, sorprende y echa a la Turquía de Güler en el Mundial

Otro que cumplió con sus deberes fue la 'Canarinha', que con show de Vinicius (asistencia y golazo), goleó a Haití para asegurar el liderato del grupo D en el Mundial 2026. Con este resultado, también certificó la primera eliminación del torneo: los de Concacaf.

Las acciones cerraron con el duelo entre Paraguay vs Turquía. Los sudamericanos, con uno menos tras la expulsión de Almirón, vencieron con dramatismo a los turcos y siguen con vida en la Copa del Mundo pese a la goleada que recibieron en su debut ante Estados Unidos.

Tablas de posiciones del Mundial 2026

Los primeros dos eliminados son Haití y Turquía que quedan sin opciones de clasificar a la siguiente ronda del Mundial tras perder sus primeros dos partidos.

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Lesly Gutiérrez
Lesly Gutiérrez
Periodista

Licenciada en Periodismo, formada en las aulas del Centro Universitario Tecnológico (CEUTEC). Trabajo para las plataformas digitales de Diario DIEZ, La Prensa y El Heraldo como redactora de contenido deportivo nacional e internacional desde 2022.

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