Turquía vs Paraguay, EN VIVO hoy en el Mundial 2026: horario y dónde verlo

Estados Unidos.

El encuentro, que se disputará en la bahía de San Francisco (California), presenta un escenario de compleja incertidumbre para ambas selecciones.

La Albirroja debe salir al césped sin margen de error y con la obligación de sumar tres puntos para seguir con opciones de clasificación, ante una Turquía que también jugará con esa presión tras caer derrotada sorpresivamente contra Australia por 0-2 en su estreno en esta edición de la Copa del Mundo.

La selección de Paraguay se enfrenta este viernes a la de Turquía en un duelo crucial en el que la victoria resulta el único camino posible para mantener vivo el sueño mundialista de la Albirroja tras la cruda derrota por 4-1 en el debut contra Estados Unidos.

Ante la hipótesis de que Turquía derrote a Paraguay y Estados Unidos venza a Australia en la segunda fecha, el panorama obligará a la Albirroja a ejecutar una estrategia "de vida o muerte" en su último compromiso.

Pero de vencer a Turquía, las ilusiones de la Albirroja se reavivarían porque la tabla del Grupo D quedaría con Estados Unidos al frente y clasificada a los dieciseisavos de final, además de Paraguay y Australia empatados en el segundo lugar con 3 puntos.

Con 90 minutos por delante, el combinado que dirige el argentino Gustavo Alfaro deberá saltar al campo con una propuesta decidida, sabiendo que el destino está en sus propias manos.

Una derrota en cualquiera de ambos casos comprometería la última jornada del Grupo D y quien la sufra probablemente tendría que depender de otros ⁠resultados en este torneo de 48 equipos para mantenerse ​con vida en la Copa del Mundo y buscar la clasificación como uno de los mejores terceros.

Lo bueno y lo malo de ambos rivales es que no se conocen en lo absoluto sobre el césped: el único antecedente histórico entre Paraguay y Turquía se remonta al 16 de junio de 1995, en un amistoso que terminó 0-0. Aquel lejano y único partido ni siquiera despeja las dudas sobre cómo puede desarrollarse el encuentro del viernes.

Turquía, dirigida por el italiano Vincenzo Montella, vive una renovación muy prometedora con una plantilla que combina a futbolistas de gran recorrido con jóvenes talentos de la talla de Arda Guler, centrocampista del Real Madrid, o el delantero Kenan Yildiz, del Juventus, quienes lideran los aires de cambio que esperan refrendar con un triunfo.