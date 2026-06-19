Brasil vs Haití, EN VIVO: ¡Inusual horario y dónde ver su partido en el Mundial!

Estados Unidos.

El combinado 'verdeamarelo' estuvo espeso de ideas en ataque y blando en defensa. Solo Vinicius Júnior salvó el mal debut de la pentacampeona del mundo.

La Canarinha está obligada a mejorar su imagen después de un pobre empate ante Marruecos (1-1) en la jornada inaugural del Grupo C del Mundial 2026, que lidera Escocia después de sudar la gota gorda para imponerse por la mínima a Les Grenadiers (0-1).

La Selección de Brasil, reforzada anímicamente con la vuelta de Neymar a los entrenamientos, encara este viernes a Haití en Filadelfia, donde los caribeños pondrán a prueba la frágil defensa del equipo de Carlo Ancelotti.

En el Lincoln Financial Field de Filadelfia, 'Carletto' hará algunos cambios, aunque no especificó cuáles, según anunció en rueda de prensa. El técnico italiano guardó con celo el once frente a Marruecos y solo se lo comunicó a los jugadores poco antes del partido. Lo mismo hará ante Haití.

Las especulaciones corren a rienda suelta, aunque el entrenamiento del miércoles dejó una pista. A uno de los miembros de la comisión técnica se le vio cargar una pizarra con el posible dibujo inicial: 4-2-4.

Danilo podría ocupar el lateral diestro en detrimento de Roger Ibáñez. Fabinho y Danilo Santos aspiran a sentar a Casemiro, el gran señalado. Y Luiz Henrique y Matheus Cunha confían en acompañar a Vinícius y Raphinha arriba.

El extremo del Barcelona, discreto en el primer duelo, entrenó al margen el martes, aunque al día siguiente trabajó al mismo ritmo que el resto.

Al menos Neymar está de vuelta, o casi. El 10 ha quemado varias etapas esta semana en su proceso de recuperación de la lesión muscular en el gemelo derecho, que le ha mantenido un mes de baja.

El martes se ejercitó por primera vez sobre el césped en solitario y el miércoles se incorporó a la dinámica de grupo. Sin embargo, no ha viajado a Filadelfia y se ha quedado en el cuartel general de Nueva Jersey para ultimar su puesta a punto de cara al último partido de la fase de grupos frente a Escocia.

Con todo, la mayor preocupación de 'Carletto' es la defensa. Brasil no deja su portería a cero desde el 15 de noviembre de 2025. A partir de ahí, ocho tantos en contra en seis partidos.

La 'Seleção' no veía su portería perforada en seis compromisos consecutivos desde finales de 2019. Intentará detener esa racha contra Haití, una selección hermanada con Brasil y en éxtasis por disputar una fase final de un Mundial 52 años después.

No ha sido nada fácil el camino del combinado caribeño. Tuvieron que jugar toda la fase de clasificación lejos de su país, devastado por la violencia y la pobreza; se impusieron a rivales más fuertes, como Costa Rica, y, ya en Estados Unidos, dieron la cara ante Escocia.

La afición, incluso, se sintió muy perjudicada en el debut por el árbitro y hay peticiones en internet que han reunido 100.000 firmas en dos días para exigir a la FIFA que repita el duelo con los escoceses, según la prensa local.

Lo que Brasil no puede esperar es que se repitan los marcadores de sus dos últimos enfrentamientos con Les Grenadiers: 7-1 y 6-0.

El elenco que dirige el excentrocampista francés Sébastien Migné, diseñado para defender y salir al contragolpe, ya no es aquella selección semiprofesional que encajaba goleadas por norma.

Hoy la plantilla está compuesta por futbolistas que militan en clubes, modestos en su gran mayoría, de Europa, Norteamérica y Oriente Medio. Destaca entre todos ellos la leyenda Duckens Nazon, máximo goleador histórico de la selección haitiana, y el central Ricardo Adé, de Liga de Quito.

El lateral Carlens Arcus, que viene de cuajar una buena temporada con el Angers francés, también puede sorprender desde la banda derecha. El último gran 'fichaje' ha sido el delantero del Sunderland Wilson Isidor, formado en las categorías inferiores de Francia y nacionalizado haitiano.