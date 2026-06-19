Mundial 2026: partidos del sábado 20 de junio, hora y dónde verlos

El Mundial 2026 no da tregua y este sábado 20 de junio la fase de grupos vivirá una de sus jornadas más intensas con cuatro compromisos de alto calibre. Las emociones se repartirán entre sedes de Estados Unidos, México y Canadá , donde las selecciones de los Grupos E y F buscarán dar un golpe de autoridad para perfilar su clasificación a las rondas de eliminación directa.

El telón se levantará en Texas, donde el Houston Stadium albergará un cruce de alta escuela europea entre Países Bajos y Suecia . Los neerlandeses buscan imponer su tradicional propuesta de posesión y vértigo ofensivo, pero se toparán con un muro escandinavo caracterizado por su riguroso orden táctico y fortaleza en el juego aéreo.

La acción se trasladará luego a territorio canadiense para un enfrentamiento de pronóstico reservado entre Alemania y Costa de Marfil en el Toronto Stadium. El gigante germano llega con la presión de desplegar un fútbol dominante y efectivo que asuste a sus rivales en el Grupo E. Sin embargo, "Los Elefantes" africanos tienen las herramientas físicas y la velocidad en transición necesarias para castigar cualquier desatención en la zaga europea, convirtiendo este partido en un duelo de pura estrategia.