Barton con escandalosa expulsión en el Mundial, ley 'Vinicius-Prestianni' y bronca

Paraguay protagonizó un dramático triunfo sobre Turquía (0-1) en la jornada 2 del Mundial 2026: así se vivió la eliminación de los turcos.
Uno de los grandes protagonistas, fue el polémico árbitro salvadoreño Iván Barton. El juez protagonizó una insólita y primera expulsión en la historia de los Mundiales.
El partido entre paraguayos y turcos fue muy intenso, pero fueron los sudamericanos los que dieron el golpe.
Antes de cumplirse los dos minutos, Matías Galarza rompió las redes de la meta turca y con gol tempranero puso en ventaja a su país que se jugaba todo por permanecer en el Mundial.
El festejo de los sudamericanos tras anotar el 0-1 de la noche. Era ganar o ganar para seguir con vida en la Copa del Mundo.
Sin embargo, el encuentro fue muy disputado y la exhibición de amarillas por parte del juez centroamericano se hizo presente.
Incluso hasta el asistente técnico de Paraguay se fue amonestado tras reclamos en las acciones del partido.
Y en la primera parte llegó una decisión histórica: una insólita expulsión tras nueva regla por 'culpa' de Vinicius y Prestianni.
El jugador paraguayo Miguel Almirón fue expulsado este viernes en el minuto 45+3 ante Turquía por cubrirse la boca con la mano mientras le decía algo a un rival.
Esta acción infringe la denominada 'Ley Prestianni', que sanciona esta acción específica para evitar burlas, lenguaje ofensivo o gestos antideportivos hacia los oponentes o el árbitro.
El VAR fue quien dio aviso al árbitro salvadoreño Iván Barton que no tuvo más remedio que comunicar la decisión y mostrar la tarjeta roja al atacante de 32 años que juega en el Atlanta United, de la MLS.
"Luego de la revisión, el número 10 de Paraguay se cubrió la boca. Decisión final, tarjeta roja", explicó el salvadoreño Barton a todos los presentes en el estadio californiano, testigos de un momento histórico al tratarse del primer uso de esta nueva regla implementada por la FIFA.
La acción de Almirón se originó después de una trifulca durante el partido de la segunda jornada del Grupo D.
Almirón le dijo algo al lateral derecho turco Mert Müldür y se tapó con su mano la mano la boca, por lo que rápidamente los jugadores de Turquía pidieron que el VAR revisara lo ocurrido.
Esta nueva norma entró en vigor de cara al Mundial 2026 tras la polémica generada entre Gianluca Prestianni y Vinicius Junior en la Liga de Campeones, cuando el jugador argentino del Benfica supuestamente insultó al brasileño del Real Madrid.
Los jugadores protagonizaron una bronca por una falta, esto terminó en la insólita expulsión de Almirón.
Paraguay y Turquía protagonizaron un intenso partido y se armó el zafarrancho antes de irse al descanso.
Los fuertes reclamos a Iván Barton no se hicieron esperar: el juez fue contundente en sus decisiones.
Y tras el pitazo final se vino otra bronca entre jugadores y parte de los suplentes del partido.
La bronca duró poco y rápidamente fueron separados por los mismos elementos del cuerpo técnico y banca.
Para la segunda parte, y con un hombre más en cancha, Turquía desaprovechó las oportunidades que tuvo para empatar.
Al final le terminaron costando caro, ya que sufrieron su segunda derrota en el Mundial 2026, y por ende se quedaron sin posibilidades de avanzar a la siguiente ronda.
Iván Barton dio por finalizado el partido: Paraguay aún tiene posibilidades de estar en la siguiente ronda del Mundial. Cierra ante Australia.
Los paraguayos siguen con vida y dejan eliminados a los turcos a falta de una jornada para finalizar la fase de grupos.
Gustavo Alfaro hizo modificaciones en la segunda parte y le valieron para sacar un triunfazo ante Turquía.
La tristeza de los turcos tras quedarse sin opciones de estar en la siguiente ronda del Mundial 2026.
Los jugadores cayeron sobre el terreno de juego y otros lloraron por el resultado que los deja fuera de los dieciseisavos.
La reacción de Arda Güler, jugador del Real Madrid, tras el pitazo final en la jornada 2 del Mundial 2026. Turquía enfrenta en la jornada 3 al ya clasificado, Estados Unidos.