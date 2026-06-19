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Barton con escandalosa expulsión en el Mundial, ley 'Vinicius-Prestianni' y bronca

La insólita primera expulsión de Iván Barton en el Mundial 2026, zafarrancho en el Tuquía vs Paraguay, la ley 'Vini-Prestianni' y dolor de otro eliminado.

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Paraguay protagonizó un dramático triunfo sobre Turquía (0-1) en la jornada 2 del Mundial 2026: así se vivió la eliminación de los turcos.
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Uno de los grandes protagonistas, fue el polémico árbitro salvadoreño Iván Barton. El juez protagonizó una insólita y primera expulsión en la historia de los Mundiales.
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El partido entre paraguayos y turcos fue muy intenso, pero fueron los sudamericanos los que dieron el golpe.
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Antes de cumplirse los dos minutos, Matías Galarza rompió las redes de la meta turca y con gol tempranero puso en ventaja a su país que se jugaba todo por permanecer en el Mundial.
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El festejo de los sudamericanos tras anotar el 0-1 de la noche. Era ganar o ganar para seguir con vida en la Copa del Mundo.
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Sin embargo, el encuentro fue muy disputado y la exhibición de amarillas por parte del juez centroamericano se hizo presente.
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Incluso hasta el asistente técnico de Paraguay se fue amonestado tras reclamos en las acciones del partido.
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Y en la primera parte llegó una decisión histórica: una insólita expulsión tras nueva regla por 'culpa' de Vinicius y Prestianni.
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El jugador paraguayo Miguel Almirón fue expulsado este viernes en el minuto 45+3 ante Turquía por cubrirse la boca con la mano mientras le decía algo a un rival.
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Esta acción infringe la denominada 'Ley Prestianni', que sanciona esta acción específica para evitar burlas, lenguaje ofensivo o gestos antideportivos hacia los oponentes o el árbitro.
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El VAR fue quien dio aviso al árbitro salvadoreño Iván Barton que no tuvo más remedio que comunicar la decisión y mostrar la tarjeta roja al atacante de 32 años que juega en el Atlanta United, de la MLS.

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"Luego de la revisión, el número 10 de Paraguay se cubrió la boca. Decisión final, tarjeta roja", explicó el salvadoreño Barton a todos los presentes en el estadio californiano, testigos de un momento histórico al tratarse del primer uso de esta nueva regla implementada por la FIFA.
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La acción de Almirón se originó después de una trifulca durante el partido de la segunda jornada del Grupo D.
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Almirón le dijo algo al lateral derecho turco Mert Müldür y se tapó con su mano la mano la boca, por lo que rápidamente los jugadores de Turquía pidieron que el VAR revisara lo ocurrido.
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Esta nueva norma entró en vigor de cara al Mundial 2026 tras la polémica generada entre Gianluca Prestianni y Vinicius Junior en la Liga de Campeones, cuando el jugador argentino del Benfica supuestamente insultó al brasileño del Real Madrid.

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Los jugadores protagonizaron una bronca por una falta, esto terminó en la insólita expulsión de Almirón.
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Paraguay y Turquía protagonizaron un intenso partido y se armó el zafarrancho antes de irse al descanso.
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Los fuertes reclamos a Iván Barton no se hicieron esperar: el juez fue contundente en sus decisiones.
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Y tras el pitazo final se vino otra bronca entre jugadores y parte de los suplentes del partido.
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La bronca duró poco y rápidamente fueron separados por los mismos elementos del cuerpo técnico y banca.
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Para la segunda parte, y con un hombre más en cancha, Turquía desaprovechó las oportunidades que tuvo para empatar.
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Al final le terminaron costando caro, ya que sufrieron su segunda derrota en el Mundial 2026, y por ende se quedaron sin posibilidades de avanzar a la siguiente ronda.
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Iván Barton dio por finalizado el partido: Paraguay aún tiene posibilidades de estar en la siguiente ronda del Mundial. Cierra ante Australia.
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Los paraguayos siguen con vida y dejan eliminados a los turcos a falta de una jornada para finalizar la fase de grupos.
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Gustavo Alfaro hizo modificaciones en la segunda parte y le valieron para sacar un triunfazo ante Turquía.
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La tristeza de los turcos tras quedarse sin opciones de estar en la siguiente ronda del Mundial 2026.
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Los jugadores cayeron sobre el terreno de juego y otros lloraron por el resultado que los deja fuera de los dieciseisavos.
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La reacción de Arda Güler, jugador del Real Madrid, tras el pitazo final en la jornada 2 del Mundial 2026. Turquía enfrenta en la jornada 3 al ya clasificado, Estados Unidos.
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