Sobreentrenamiento: Cuando el ejercicio se convierte en un riesgo

San Pedro Sula.

Alonso Aguilar es un joven sampedrano de 19 años que lleva poco menos de un año entrenando en el gimnasio. A su corta edad decidió empezar a seguir un estilo de vida saludable, sin embargo, en el camino cometió algunos errores.

“Sentía cansancio todo el día, estrés constante, no dormía bien, y cuando llegaba al gimnasio me daba cuenta de que no estaba progresando. Mi rendimiento empeoraba en cada sesión, ya no podía aplicar sobrecarga progresiva, sino todo lo contrario: comencé a estancarme e incluso tuve que reducir los pesos en algunos ejercicios. Sentía que mi cuerpo tenía tanta fatiga acumulada que simplemente ya no podía recuperarse”, cuenta Aguilar en entrevista.

Todos estos síntomas que experimentó el aún adolescente pertenecen al Síndrome de Sobreentrenamiento (SSE). ¿Qué es el sobreentrenamiento?

Esto ocurre cuando una persona supera la capacidad de recuperación de su organismo debido a una carga excesiva de ejercicio sin periodos adecuados de descanso. A diferencia de la fatiga normal después de una rutina intensa, el sobreentrenamiento persiste y puede derivar en problemas crónicos de salud, que pueden afectar el rendimiento deportivo y la calidad de vida en general.

Jonathan Peña, entrenador y mentor técnico de Smart Fit Honduras, ahonda sobre este problema. Asimismo, profundiza sobre esas primeras señales de alerta que a veces pueden pasar desapercibidas por quienes practican ejercicio.

“A veces las personas sienten mucho dolor y piensan que el dolor es bueno en toda la rutina y la verdad es que no es bueno entrenar con agujetas (Dolor Muscular de Aparición Tardía (DOMS). ¿A qué me refiero con agujetas? Son dolores crónicos que duran durante más de una semana, entonces tienden a automedicarse para aliviar este problema, sin consultar primero con un médico. La verdad es que el cuerpo tiene que adaptarse entonces el sobre entrenamiento es debido a que entrené muy fuerte, entrené por demasiado tiempo, entrené ejercicios que no estaban adaptados a mi capacidad en ese momento. Por eso es importante conocerse antes y tener siempre una serie de máquinas, una serie de ejercicios que puedan ser para familiarizarme, para poder seguir el ritmo bien”, explica.