Tabla LaLiga: Barcelona le ganó al Villarreal y deja atrás al Real Madrid

Barcelona, España.

El Barcelona hizo sus deberes y este domingo cumplió al vencer al complicado Villarreal en la jornada 17 de la Liga Española. Los Azulgranas fueron contundentes en La Cerámica y sacaron los tres puntos tras un 0-2 a su favor.

Los dirigidos por Hansi Flick cerraron la actividad en el 2025 de la mejor manera; como líderes solitarios de LaLiga y retomando la distancia con su acérrimo rival, el Real Madrid. Raphinha y Lamine Yamal le dieron el último triunfo al cuadro culé.

Con este triunfo, el Barcelona refuerza su liderato en la Liga Española 2025-2026 y se afianza con 46 puntos en la cima. Por su parte, el equipo de Xabi Alonso le pisa los talones luego del triunfo ante el Sevilla (2-0) en el Santiago Bernabéu.