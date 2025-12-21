Tabla LaLiga: Barcelona le ganó al Villarreal y deja atrás al Real Madrid

El Barcelona hizo sus deberes y este domingo cumplió al vencer al complicado Villarreal en la jornada 17 de la Liga Española. Los Azulgranas fueron contundentes en La Cerámica y sacaron los tres puntos tras un 0-2 a su favor.
Los dirigidos por Hansi Flick cerraron la actividad en el 2025 de la mejor manera; como líderes solitarios de LaLiga y retomando la distancia con su acérrimo rival, el Real Madrid. Raphinha y Lamine Yamal le dieron el último triunfo al cuadro culé.
Con este triunfo, el Barcelona refuerza su liderato en la Liga Española 2025-2026 y se afianza con 46 puntos en la cima. Por su parte, el equipo de Xabi Alonso le pisa los talones luego del triunfo ante el Sevilla (2-0) en el Santiago Bernabéu.
El Real Madrid se estanca como segundo del torneo liguero con 42 puntos, mientras que el Atlético de Madrid le sigue de cerca luego de su victoria este domingo ante el Girona (0-3); los colchoneros escalaron al tercer puesto con 37 puntos.
Por su parte, el Villarreal, luego de su derrota ante el Barcelona baja al cuarto lugar con 35 unidades. Le sigue sorpresivamente el Espanyol con 30 y cierra en los puestos europeos el Real Betis con 25; los verdiblancos juegan este domingo.
Celta de Vigo es séptimo con 23 unidades, Athletic es octavo con 23 (juegan este lunes 22 de diciembre), el Sevilla y Getafe se encuentran en el noveno y décimo lugar de la tabla de posiciones con 20 puntos cada uno.
Tabla de posiciones de Liga Española
Ya en la zona baja se ubica el Girona con 15 unidades, el Real Oviedo es penúltimo con 11 y en el fondo está el Levante del hondureño Kervin Arriaga con apenas 10 puntos tras 16 partidos disputados y con un duelo pendiente por suspensión.