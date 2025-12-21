Villarreal vs Barcelona, EN VIVO hoy: ¡Se juega la Liga Española!

España.

El Villarreal recibe en La Cerámica al Barcelona con la intención de recuperarse tras los dos palos sufridos en la Copa del Rey y la Champions League, en un choque entre los dos equipos más en forma de LaLiga y en la alturas de la clasificación pero con dos partidos más disputados con los barcelonistas, que con 43 puntos lideran la tabla frente a los 35 del Villarreal.