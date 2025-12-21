  1. Inicio
Villarreal vs Barcelona, EN VIVO hoy: ¡Se juega la Liga Española!

Los azulgranas visitan este domingo a un complicado rival por la jornada 17 de la Liga Española en su último partido del año.

Barcelona enfrenta este domingo al Villarreal en La Cerámica.

 Foto EFE
España.

El Villarreal recibe en La Cerámica al Barcelona con la intención de recuperarse tras los dos palos sufridos en la Copa del Rey y la Champions League, en un choque entre los dos equipos más en forma de LaLiga y en la alturas de la clasificación pero con dos partidos más disputados con los barcelonistas, que con 43 puntos lideran la tabla frente a los 35 del Villarreal.

Sigue el Villarreal vs Barcelona por Liga Española

El 11 titular del Villarreal: Luiz Júnior; Pau Navarro, Rafa Marín, Renato Veiga, Sergi Cardona; Tajon Buchanan, Santi Comesaña, Dani Parejo, Alberto Moleiro; Ayoze Pérez y Nicolas Pepe.

El 11 titular del Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Alejandro Balde; Eric García, Frenkie De Jong, Fermín; Lamine Yamal, Raphinha y Ferran Torres.

*Los azulgranas saldrán con Frenkie de Jong en el puesto de Pedri, baja de última hora, y con Fermín completando el ataque culé.

Hora de inicio: 9:15 AM

Transmite: Sky Sports.

