Villarreal vs Barcelona, EN VIVO hoy: ¡Se juega la Liga Española!

El Villarreal recibe en La Cerámica al Barcelona con la intención de recuperarse tras los dos palos sufridos en la Copa del Rey y la Champions League, en un choque entre los dos equipos más en forma de LaLiga y en la alturas de la clasificación pero con dos partidos más disputados con los barcelonistas, que con 43 puntos lideran la tabla frente a los 35 del Villarreal.
Sigue el Villarreal vs Barcelona por Liga Española
El 11 titular del Villarreal: Luiz Júnior; Pau Navarro, Rafa Marín, Renato Veiga, Sergi Cardona; Tajon Buchanan, Santi Comesaña, Dani Parejo, Alberto Moleiro; Ayoze Pérez y Nicolas Pepe.
El 11 titular del Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Alejandro Balde; Eric García, Frenkie De Jong, Fermín; Lamine Yamal, Raphinha y Ferran Torres.
*Los azulgranas saldrán con Frenkie de Jong en el puesto de Pedri, baja de última hora, y con Fermín completando el ataque culé.
Hora de inicio: 9:15 AM
Transmite: Sky Sports.