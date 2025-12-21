Barcelona con malas noticias: sufre dura lesión y el club toma decisión

El Barcelona juega este domingo ante el Villarreal y sufrió una nueva baja antes del partido por la Liga Española. Los azulgranas siguen sumando bajas, esto también tras confirmarse la de Pedri a última hora.
Se trata del defensa Andreas Christensen, que sufre una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y, en principio, intentará evitar pasar por el quirófano.
El internacional danés sufrió esta lesión tras un mal gesto fortuito en el entrenamiento de este sábado. Este domingo se ha sometido a pruebas médicas para determinar el alcance de su lesión y, según ha informado el club catalán, iniciará tratamiento conservador.
"Andreas Christensen tiene una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, producida de forma fortuita a raíz de un mal gesto durante la sesión de entrenamiento de este sábado", dice parte del comunicado.
Y complementan: "Tras las pruebas realizadas, se ha optado por un tratamiento conservador. El tiempo aproximado de recuperación dependerá de la evolución del jugador".
Y a las del defensa Ronald Araujo, que desde hace semanas se recupera de un problema de salud mental al margen del grupo, al centrocampista 'Gavi', aún convaleciente de una intervención del menisco de la rodilla derecha, y el atacante Dani Olmo, quien sigue recuperándose de una luxación en el hombro izquierdo.