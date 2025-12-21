Barcelona con malas noticias: sufre dura lesión y el club toma decisión

Barcelona, España.

El Barcelona juega este domingo ante el Villarreal y sufrió una nueva baja antes del partido por la Liga Española. Los azulgranas siguen sumando bajas, esto también tras confirmarse la de Pedri a última hora.

Se trata del defensa Andreas Christensen, que sufre una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y, en principio, intentará evitar pasar por el quirófano.

El internacional danés sufrió esta lesión tras un mal gesto fortuito en el entrenamiento de este sábado. Este domingo se ha sometido a pruebas médicas para determinar el alcance de su lesión y, según ha informado el club catalán, iniciará tratamiento conservador.