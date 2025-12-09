Ronald Araújo deja Barcelona: sorprende y hace curioso viaje espiritual

El central del Barcelona Ronald Araújo está atravesando por un duro momento y este martes ha salido de Barcelona y ha sorprendido con su viaje.
El defensor uruguayo no está pasando por un buen momento y así quedó evidenciado al solicitarle al conjunto azulgrana tiempo para recuperarse.
Araújo pidió un tiempo para recuperarse anímicamente, pues considera que su situación no es la óptima para afrontar ahora mismo la alta competición con el Barcelona.
Luego de la goleada sufrida ante el Chelsea, Hansi Flick admitió que el jugador no está en condiciones de reaparecer y desde el entorno del Barcelona reafirman su apoyo con el jugador.
"Ronald Araújo no está preparado, es una situación privada y no quiero decir más. Os pediría que lo respeten", confesó el estratega hace unos días.
Y es que Araujo dice encontrarse físicamente al cien por cien, pero no psicológicamente preparado para afrontar la exigencia de un calendario que no va a dar tregua de aquí a final de año.
En lo físico, el jugador se encuentra bien, pero considera que su salud mental no es la mejor, es por ello que ha tomado una nueva decisión.
Ronald Araújo ha dejado Barcelona y ha viajado esta mañana a Tel Aviv, Israel para darse una pausa y buscar nuevos aires en su recuperación antes de regresar a los terrenos de juego.
El jugador fue captado momentos antes de su viaje. Araújo pidió permiso al club para realizar un viaje religioso, en busca mejorar para hacer su rápido retorno a las canchas.
El uruguayo se desplazó a distintos puntos de interés espiritual y cultural para desconectarse, hacer algo de turismo y encontrar un espacio de calma en medio de su duro momento.
El viaje del uruguayo será corto, pero es un paréntesis para revitalizarse y volver al equipo con la actitud que le ha caracterizado.
El uruguayo no tiene fecha de regreso, pero el Barça piensa arroparlo hasta su vuelta, como ya hizo el presidente de la entidad azulgrana, Joan Laporta, en un acto celebrado en Andorra el pasado viernes.
Desde el entorno del Barcelona han mostrado el apoyo hacia el jugador y desde la afición también le han brindado mensajes para ayudarle en su estado.
"Quiero animar y defender a Araújo. Se le ha criticado mucho y no lo encuentro justo. Lo da todo en el campo, es nuestro capitán y ahora debe superar este momento, porque es una persona muy emocional y con sentimientos", dijo Laporta hace unos días.
"Lo ha pasado mal y quiero decirle que estamos con él, que debe pasar página, porque aquí ganamos todos y perdemos todos, y no hay un solo responsable de las derrotas ni de las victorias", detalló.