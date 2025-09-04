Giorgio Armani también destacó en el mundo del deporte

Roma, Italia.

Giorgio Armani, diseñador de moda fallecido este jueves a los 91 años, tuvo también una gran relación con el deporte durante toda su vida al ser el propietario del equipo de baloncesto Olimpia Milano y al haber vestido a la selección italiana en varios Juegos Olímpicos, así como a equipos italianos de la talla del Nápoles o el Juventus Turín.

Conocido como el 'rey' de la moda italiana, "falleció tranquilamente, rodeado de sus seres queridos", comunicó su grupo empresarial.

Hace unas semanas, poco antes de cumplir 91 años, una infección pulmonar le obligó a hospitalizarse y a convalecer en su casa de Milán (norte), lo que le obligó a perderse el desfile masculino de alta costura en junio, algo muy poco frecuente en este incansable trabajador que nunca dejó los talleres.

Además de la moda, Giorgio Armani mostró gran interés por el deporte, especialmente por el baloncesto, mundo en el que entró en 2008 al adquirir el mítico equipo italiano Olimpia Milano, conocido desde su compra como el Emporio Armani Olimpia Milano, que vestía con prendas elaboradas por EA7, línea de la casa de moda.