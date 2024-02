Algunos ejercicios indispensables para adelgazar los brazos

REDACCIÓN. La primera cosa que conviene saber es que es posible borrar esos kilos de más, y mal colocados, para esculpir el cuerpo, con el fin de obtener una silueta a medida. Para ello, no solamente es necesario comer menos, sino también aumentar la actividad física. Las mujeres no son las únicas en querer perder los kilos superfluos. También los hombres son conscientes que perder vientre o tener michelines es una amenaza para su look, pero también para su salud.

En cualquier caso, todo aquel que disponga de algo de tiempo libre, debe emplearlo en alguna actividad física. Así pues, para tener unos brazos más delgados es necesario ponerse a practicar deporte y obtener resultados óptimos en función de los deseos de cada uno.

Los hombres y las mujeres se quejan a menudo de tener unos brazos demasiado grasientos que les lleva a sufrir cierto tipo de complejos. Hoy presentamos tres ejercicios para solucionar el problema y poder adelgazar de los brazos.

Las grasas almacenadas en los brazos tan solo se eliminan a través de la práctica de un movimiento repetido que pretende tonificar el músculo y adelgazar los brazos. Dicho de otra forma, es necesario tener a mano unas mancuernas. El peso depende del tamaño, de la edad y del sexo. En principio conviene contar con mancuernas de 1,5 a 2 kilos por brazo, para empezar a trabajar la musculatura y adelgazar los brazos.

Lea aquí: ¿Tiene más de 40 años? 20 minutos de ejercicio pueden mejorar su vida

Ejercicio número 1

Sentados, con la espalda recta sobre un banco o un taburete, una mancuerna en cada mano, y los antebrazos plegados. Se despliega al mismo tiempo los antebrazos por delante mientras que los brazos permanecen pegados al cuerpo, llevando las mancuernas a la altura de los hombros, luego inspirando al volver a la posición inicial y expirando al repetir el movimiento. También se puede practicar este ejercicio en alternancia, pero entonces presentan menos eficacia.

Ejercicio número 2

Tumbado sobre la espalda encima de una colchoneta, las piernas flexionadas, los pies apoyados en el suelo, una mancuerna en cada mano, los brazos extendidos en la vertical por encima de los hombros. Se flexionan los antebrazos inspirando lentamente, los codos no deben tocar el suelo. Se expira al colocar los brazos de forma vertical.

De media conviene hacer 5 series de 15 extensiones, sin olvidar reposar un minuto entre cada sesión. Es necesario ser regular entregándose a diario al esfuerzo para un mejor resultado. Este ejercicio presenta la ventaja de hacer trabajar los tríceps de forma equilibrada para poder adelgazar los brazos.

Además: 10 consejos para regresar a la rutina después de las vacaciones

Ejercicio número 3

Sentados sobre un taburete, o una silla sin respaldo, la espalda bien recta, una mancuerna sostenida con las dos manos detrás de la nuca. Se extienden verticalmente los antebrazos expirando, y luego se flexionan inspirando, cuidando de no curvar la espalda mientras se bajan los brazos. Se deben efectuar entre 4 y 5 series de 15 extensiones, con un minuto de reposo entre cada serie.

Si deseáis tener unos brazos finos o ligeramente musculosos, es la intensidad de esta práctica la que hará posible el desarrollo muscular. En cualquier caso, conviene tener cuidado con el exceso inverso de unos brazos demasiado musculosos, especialmente pensando en aquellas mujeres que pretenden tener unos brazos finos. Destaquemos que la natación, y particularmente el nado a braza, también ofrece un buen medio para afinar y adelgazar los brazos.