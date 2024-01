Transforma tu salud: estilos de vida saludable

La falta de disciplina es, sin duda, la principal responsable de que no empecemos a hacer ejercicio regularmente y menos a adoptar mejores hábitos alimenticios. No terminamos de asimilar que la ejecución de estas dos acciones puede ser la cura de muchos de nuestros padecimientos, en especial si ya tienes más de cuarenta años.

El sociólogo Germán Retana explica que alcanzar una salud mental óptima es una de las claves de la felicidad y la salud. “La salud mental se refiere a un estado de tranquilidad que permite afrontar adecuadamente los distintos ámbitos de la vida y está asociada a la energía necesaria para un estilo de vida saludable. Se trata de bienestar psicológico general.

El experto explica que existe una relación muy fuerte influencia mutua entre las emociones y el cuerpo, y que los estados emocionales llevan a las personas a prestar atención o ignorar los estados físicos.

“Las personas mentalmente sanas reconocen que necesitan cuidar su cuerpo”. La actividad física y la nutrición son fuentes de regeneración física, mental y emocional.

La nutricionista Mayra García explica que el mal manejo de emociones como la ansiedad, la ira, la depresión y el estrés suele ser causado de forma orgánica por comer más alimentos o por determinadas enfermedades.

Algunas personas que no pueden superar estos sentimientos acaban comiendo en exceso porque no pueden afrontar la situación. No lo hacen porque sientan que necesitan comer, sino porque no pueden controlar sus emociones y tratan de reprimirlas comiendo alimentos. Hay que aprender a afrontar la parte emocional.

Esta no es una tarea fácil, pero una vez que la domines, te ayudará a mantener una salud general óptima. Cuando experimenta un estrés severo, tu cuerpo entra en shock, lo que puede provocar síntomas como dolores de cabeza, síndrome del intestino irritable, gastritis, náuseas, diarrea y vómitos.

