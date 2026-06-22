LA PRENSA Verifica representó a Honduras en conferencia de la UE sobre desinformación

San Pedro Sula, Honduras

LA PRENSA Verifica representó a Honduras como ponente en la conferencia y taller internacional “Desinformación, injerencias extranjeras e integridad de la información”, desarrollado por la Unión Europea (UE) el 18 y 19 de junio en San Pedro Sula. El espacio sirvió como intercambio entre periodistas y expertos internacionales enfocado en los desafíos que enfrenta la integridad de la información en el contexto geopolítico actual. La representación hondureña estuvo a cargo de Carlos Girón, editor de las unidades de verificación LA PRENSA Verifica y EH Verifica, quien compartió la experiencia del fact-checking en Honduras y las estrategias utilizadas para enfrentar la circulación de contenidos falsos y campañas de desinformación. El encuentro reunió al corresponsal español y experto en Rusia, Marc Marginedas; al director de Expediente Abierto, Javier Meléndez, de Nicaragua; a la corresponsal de Televisión Española en Rusia, Érika Reija; y a la argentina Leticia Smal, coordinadora de investigaciones de Chequeado y especialista en ecosistemas desinformativos. La actividad se desarrolló en dos componentes. El primero consistió en el desarrollo de una serie de conferencias en el que los expertos abordaron temas relacionados con la identificación y análisis de la desinformación, su impacto en la democracia y el debate público, así como los mecanismos utilizados para manipular la información. El segundo componente fue un seminario técnico en el que se brindaron herramientas prácticas para verificar contenidos, detectar campañas coordinadas, analizar narrativas estratégicas e investigar operaciones de influencia digital, con énfasis en metodologías de investigación, monitoreo digital y análisis de redes.

Operaciones de influencia

Durante las jornadas, los especialistas también analizaron la creciente presencia de Rusia y China en Centroamérica y el impacto que esta competencia geopolítica tiene en los ecosistemas informativos de la región. Los expertos señalaron que ambos países han ampliado su presencia mediática, tecnológica y diplomática, impulsando narrativas alineadas con sus intereses estratégicos. Indicaron que esta dinámica ha sido particularmente visible en Nicaragua, país donde Moscú y Pekín han fortalecido su influencia en los últimos años. Asimismo, los ponentes abordaron los mecanismos utilizados para identificar narrativas manipuladas y operaciones de influencia. En ese contexto, mencionaron que la filtración de audios conocida públicamente como “Hondurasgate” expuso presuntas operaciones de influencia política y desinformación con la participación de actores nacionales e internacionales. Los expertos coincidieron en que Centroamérica se ha convertido en un escenario de creciente disputa geopolítica y subrayaron la importancia de fortalecer las capacidades de periodistas, académicos y organizaciones de la sociedad civil para detectar campañas de manipulación, monitorear el comportamiento de redes digitales y proteger la integridad del debate público.

Experiencia en Honduras