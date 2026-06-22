"Raphinha tiene graves problemas económicos, reza para irse"

Surge impactante información sobre grave situación personal que atraviesa Raphinha en pleno Mundial 2026.
Raphinha no ha tenido un buen año ya que ha sufrido lesiones que lo han mantenido al margen de juegos claves.
La situación empeoró para Raphinha ya que el reciente fin de semana sufrió una lesión en el Brasil vs Haití y todo indica de que se perdería lo que resta del Mundial 2026.
Las constantes lesiones que le han acompañado a lo largo de la última temporada le han obligado a perderse muchos partidos, y se ha tenido que conformar con animar a sus compañeros desde la distancia en muchos momentos clave.
Las primeras exploraciones han descartado una lesión grave, por suerte para Carlo Ancelotti, pero está en duda su participación en todo lo que queda de la Copa del Mundo 2026.
El Mundial 2026 era una magnífica oportunidad para que el astro brasileño tratara de reivindicarse y de recuperar su mejor versión, y la confianza en sí mismo que ha perdido. Pero las cosas no están saliendo como se esperaba, ya que ni ha sido capaz de ayudar al equipo con sus actuaciones, ni la imagen colectiva de Brasil ha sido la esperada.
Cuando ha estado disponible, sí que ha continuado siendo indispensable en el Barça, donde es uno de los capitanes, pero su rendimiento tampoco ha sido tan excelso como en el curso anterior.
Ahora el brasileño Raphinha, actual delantero del Barcelona y de la Selección de Brasil, quedó en el centro de la escena luego de que el exfutbolista Vampeta afirmara que atraviesa serios problemas económicos y familiares, y que vería con buenos ojos emigrar al fútbol de Arabia Saudita.
“Raphinha tiene serios problemas familiares y económicos", fue la impactante revelación de Vampeta, campeón del mundo con Brasil en 2002.
"Está rezando para poder ir al Al-Hilal. Está pasando por un momento muy difícil”, expuso el exmediocampista, cuyas palabras se viralizaron rápidamente en Brasil y luego fueron replicadas por distintos medios europeos, atentos a los movimientos de mercado del Barcelona.
Vampeta añadió que el hipotético pase al club saudí sería interpretado por el jugador como una oportunidad para darle un giro a su vida y asegurar un futuro económico más sólido.
El interés de Arabia Saudita en figuras internacionales no es nuevo: en los últimos años, la liga del país se consolidó como un destino de alto impacto financiero para futbolistas de primera línea.
Pese al ruido que generaron las versiones, por ahora no hubo pronunciamientos oficiales ni del Barcelona ni del propio Raphinha.
Desde el entorno del futbolista, sin embargo, sí salieron al cruce. Igor Padilha, primo del delantero, utilizó sus redes sociales para rechazar de plano las afirmaciones de Vampeta y calificarlas directamente como “mentiras”.
Las declaraciones del exfutbolista dejaron atónitos a los usuarios de las redes sociales, especialmente a Igor Padilha, persona cerca al futbolista, que declaró que "tendrás que explicar estas mentiras, amigo mío".
Según su relato, se trataría de un problema familiar que habría conocido a través de su entorno y que condicionaría su futuro inmediato. Una información que ha sido recibida como fuera de lugar.
La eventual salida de Raphinha sería un golpe sensible para el equipo catalán, donde el extremo se consolidó como una pieza clave en la estructura ofensiva y uno de los futbolistas más influyentes del ciclo reciente.
En un contexto de ajustes financieros para el Barcelona, un traspaso al fútbol saudí podría significar un ingreso millonario, aunque también implicaría perder a uno de sus jugadores más desequilibrantes.
La 'Canarinha' confirmó el sábado que Raphinha sufre una "lesión muscular en la parte posterior del muslo derecho.