Alemania pierde jugador clave por lo que resta del Mundial 2026

Estados Unidos.

El central alemán Nico Schlotterbeck, que tuvo que ser sustituido al termino del primer tiempo en el partido que supuso la victoria por 2-1 ante Costa de Marfil, se perderá el resto del Mundial por una rotura de ligamento en el tobillo izquierdo, informó este lunes la Federación Alemana de Fútbol (DFB).

Pese a que su baja implicará varios meses, el futbolista del Borussia Dortmund seguirá con el resto de la delegación alemana en Estados Unidos, según informó la DFB.

Schlotterbeck sufrió la lesión en el minuto 13 del partido, en un choque con Amad Diallo y, aunque tuvo que ser atendido varias veces en el campo, logró aguantar hasta el descanso.