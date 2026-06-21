Tabla posiciones Mundial 2026: Egipto da el golpe y los grupos siguen abiertos

La segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 dejó al rojo vivo la lucha por los boletos a los dieciseisavos de final en los grupos G y H. Ninguna selección tiene asegurada su clasificación y todo se definirá en una apasionante última fecha, donde varios equipos aún mantienen intactas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.
En el Grupo G, Egipto tomó el control de la clasificación tras imponerse por 3-1 a Nueva Zelanda en Vancouver. Los africanos llegaron a cuatro puntos y aprovecharon el empate sin goles entre Bélgica e Irán para colocarse como líderes en solitario de la zona. Con una victoria en la jornada final, los "Faraones" asegurarán su presencia en la fase eliminatoria y podrían hacerlo incluso con un empate, dependiendo de otros resultados.
Detrás de Egipto aparecen Bélgica e Irán, ambos con dos unidades luego de igualar en un duelo muy disputado. Las dos selecciones llegan con opciones intactas de clasificación, aunque estarán obligadas a buscar un triunfo en la última fecha para no depender de terceros. La diferencia de goles podría convertirse en un factor decisivo en caso de empate en puntos.
Por su parte, Nueva Zelanda ocupa el último lugar del sector con apenas un punto. Los oceánicos quedaron contra las cuerdas tras la derrota frente a Egipto y ahora necesitan ganar en la jornada definitiva para mantener vivas sus esperanzas. Además, deberá estar atentos a lo que ocurra en el otro compromiso del grupo para conocer sus posibilidades reales de avanzar.
En el Grupo H, España dio un paso importante al convertirse en líder con cuatro puntos. La española aprovechó una jornada marcada por la paridad entre sus rivales y ahora depende de sí misma para sellar su clasificación. Su rendimiento la coloca como favorita para quedarse con el primer lugar de la zona.
La pelea por el segundo boleto en el Grupo H promete ser una de las más emocionantes del torneo. Uruguay y Cabo Verde comparten el segundo puesto con dos puntos cada uno, mientras que Arabia Saudita se mantiene al acecho con una unidad. Con solo una fecha por disputarse, los cuatro equipos siguen con posibilidades matemáticas de avanzar, garantizando un desenlace dramático en una de las zonas más parejas de la Copa del Mundo 2026.
TABLA DE POSICIONES