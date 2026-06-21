Tabla posiciones Mundial 2026: Egipto da el golpe y los grupos siguen abiertos

Estados Unidos.

La segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 dejó al rojo vivo la lucha por los boletos a los dieciseisavos de final en los grupos G y H. Ninguna selección tiene asegurada su clasificación y todo se definirá en una apasionante última fecha, donde varios equipos aún mantienen intactas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

En el Grupo G, Egipto tomó el control de la clasificación tras imponerse por 3-1 a Nueva Zelanda en Vancouver. Los africanos llegaron a cuatro puntos y aprovecharon el empate sin goles entre Bélgica e Irán para colocarse como líderes en solitario de la zona. Con una victoria en la jornada final, los "Faraones" asegurarán su presencia en la fase eliminatoria y podrían hacerlo incluso con un empate, dependiendo de otros resultados.

Detrás de Egipto aparecen Bélgica e Irán, ambos con dos unidades luego de igualar en un duelo muy disputado. Las dos selecciones llegan con opciones intactas de clasificación, aunque estarán obligadas a buscar un triunfo en la última fecha para no depender de terceros. La diferencia de goles podría convertirse en un factor decisivo en caso de empate en puntos.