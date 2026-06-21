Egipto vence a Nueva Zelanda y sueña con hacer historia en el Mundial 2026

Estados Unidos.

Egipto dio un paso importante hacia los octavos de final del Mundial 2026 al derrotar 3-1 a Nueva Zelanda en Vancouver, en un duelo clave por la segunda jornada del Grupo G. El conjunto dirigido por Hossam Hassan supo aprovechar sus oportunidades y confirmar las buenas sensaciones que había dejado tras su empate frente a Bélgica en el estreno.

Con esta victoria, los Faraones suman tres puntos de oro y alimentan el sueño de alcanzar por primera vez una fase eliminatoria en una Copa del Mundo. Nueva Zelanda, que también había iniciado el torneo con expectativas renovadas, luchó hasta la final, pero no logró evitar una derrota que complicara sus aspiraciones de clasificación.

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