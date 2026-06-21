Mundial 2026: partidos del lunes 22 de junio, hora y dónde verlos

El Mundial 2026 continúa este lunes 22 de junio con una jornada cargada de emociones y encuentros que podrían comenzar a definir el futuro de varias selecciones en la fase de grupos. A medida que avanza el torneo, cada punto cobra mayor importancia y los equipos llegan con la obligación de sumar para acercarse a los dieciseisavos de final.
Uno de los partidos más atractivos del día será el que protagonizarán Argentina y Austria por el Grupo J. La selección sudamericana llega con la confianza en alto tras un debut contundente, mientras que los europeos también arrancaron con una victoria que les permite soñar con dar el golpe ante uno de los principales candidatos al título mundial.
Las miradas estarán puestas una vez más en Lionel Messi , quien fue la gran figura en la primera presentación argentina y buscará liderar a la Albiceleste hacia una nueva victoria. Del otro lado, Austria intentará imponer su orden táctico y aprovechar cualquier oportunidad para complicar al vigente campeón del mundo.
La actividad del Grupo I también promete emociones con el enfrentamiento entre Francia e Irak. Los franceses parten como favoritos por la calidad de su plantel , pero saben que no pueden confiarse ante un rival que necesita sumar para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.
En el mismo grupo, Noruega y Senegal protagonizarán un duelo que podría tener un peso importante en la lucha por la clasificación. Ambas selecciones cuentan con argumentos para competir al más alto nivel y buscarán quedarse con tres puntos que podrían resultar decisivos en las jornadas finales.
La cartelera del lunes se completará con el choque entre Jordania y Argelia, un compromiso que aparece como clave para las aspiraciones de ambos equipos. Con la fase de grupos entrando en su tramo decisivo, cada resultado puede marcar la diferencia entre seguir soñando con avanzar o comenzar a despedirse del Mundial 2026.
Horarios y dónde ver partidos de este domingo:
Argentina vs. Austria
Hora: 11:00 am
Transmitir: Tigo Sport Honduras.
Francia vs. Irak
Hora 3:00 pm
Transmite: Tigo Sport Honduras.
Noruega vs. Senegal
Hora: 6:00 pm
Transmisión: Tigo Sport Honduras.
Jordania vs. Argelia
Hora: 9:00 pm
Transmite: Tigo Sport Honduras.