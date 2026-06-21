Mundial 2026: partidos del lunes 22 de junio, hora y dónde verlos

Estados Unidos.

El Mundial 2026 continúa este lunes 22 de junio con una jornada cargada de emociones y encuentros que podrían comenzar a definir el futuro de varias selecciones en la fase de grupos. A medida que avanza el torneo, cada punto cobra mayor importancia y los equipos llegan con la obligación de sumar para acercarse a los dieciseisavos de final. Uno de los partidos más atractivos del día será el que protagonizarán Argentina y Austria por el Grupo J. La selección sudamericana llega con la confianza en alto tras un debut contundente, mientras que los europeos también arrancaron con una victoria que les permite soñar con dar el golpe ante uno de los principales candidatos al título mundial.

Las miradas estarán puestas una vez más en Lionel Messi , quien fue la gran figura en la primera presentación argentina y buscará liderar a la Albiceleste hacia una nueva victoria. Del otro lado, Austria intentará imponer su orden táctico y aprovechar cualquier oportunidad para complicar al vigente campeón del mundo.