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La tapada del Mundial 2026, las linduras de Irán, el infiltrado y Bélgica decepciona

La selección belga se fue triste del SoFi Stadium tras otro tropiezo en el Mundial 2026.

La tapada del Mundial 2026, las linduras de Irán, el infiltrado y Bélgica decepciona
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Las imágenes del partido que protagonizaron Bélgica e Irán con un empate 0-0 con los porteros como protagonistas y con la mejor tapada del Mundial 2026.

 FOTOS: EFE y FIFA
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Los aficionados de Bélgica le pusieron color al SoFi Stadium de Los Ángeles en el duelo contra Irán.
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La afición de Irán logró asistir al partido contra Bélgica en el SoFi Stadium de Los Ángeles.
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El infiltrado: este aficionado mexicano llegó al SoFi Stadium para apoyar a la Selección de Irán.
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Esta hermosa aficionada iraní viajó miles de kilómetros para ver a la Selección de Irán ante Bélgica.
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Otra bella chica de Irán que robó miradas en el SoFi Stadium durante el partido mundialista contra Bélgica.
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Thibaut Courtois, histórico. El guardameta disputa su 17.ª aparición en una Copa del Mundo, igualando el récord de Enzo Scifo con Bélgica.
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Romelu Lukaku se salvó de ser expulsado por esta acción contra el portero iraní Alireza Beiranvand en la que únicamente fue amonestado.
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Romelu Lukaku vio la amarilla a los 2 minutos con 43 segundos, convirtiéndose en la amarilla más rápida en este Mundial y la más rápida desde Rusia 2018.
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Kevin de Bruyne intentó marcar con este disparo de zurda ante el arco de Irán, pero no tuvo suerte.
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Los futbolistas aprovecharon la pausa de hidratación para refrescarse en el SoFi Stadium de Los Ángeles.
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La Selección de Irán había marcado un golazo de jugada de laboratorio, pero fue anulado por fuera de juego de Mehdi Taremi.
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La Selección de Irán había marcado un golazo de jugada de laboratorio, pero fue anulado por fuera de juego de Mehdi Taremi.
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Así quedó la calceta de Leandro Trossard tras la entrada de Alireza Jahanbakhsh. El jugador iraní se salvó de ser expulsado.
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El portero iraní Alireza Beiranvand realizó la mejor tapada hasta ahora del Mundial 2026 en el duelo contra Bélgica.
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Así fue el tapadón del portero iraní Alireza Beiranvand al disparo de Maxim De Cuyper. La parada del Mundial.
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Alireza Beiranvand se lució con la tapada evitando el gol de Bélgica en el minuto 59.

 FOTO: FIFA
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Alireza Beiranvand reaccionó rápido a su tapadón y se quedó con el balón cuando acechaban los jugadores de Bélgica.
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Los jugadores de la Selección de Irán felicitando al guardameta Alireza Beiranvand tras su tapadón.
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El defensa belga Nathan Ngoy fue expulsado por cometer una falta siendo el último hombre.
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Nathan Ngoy se fue muy triste por su expulsión en un momento clave del partido contra Irán.
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Thibaut Courtois también se lució y fue el mejor de Bélgica en el partido contra Irán.
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Thibaut Courtois y sus compañeros se fueron tristes por no poder ganar contra Irán. Es el segundo empate consecutivo en el Mundial 2026.
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Kevin de Bruyne no pudo evitar el tropiezo de la Selección de Bélgica contra Irán.
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Los jugadores de la Selección de Irán agradecieron el apoyo de sus aficionados en el partido en el SoFi Stadium de Los Ángeles.
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La Selección de Bélgica quedó obligada a ganar en la última jornada para lograr la clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026.
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El portero iraní Alireza Beiranvand fue elegido como el MVP al Mejor Jugador del Partido.
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