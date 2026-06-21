La tapada del Mundial 2026, las linduras de Irán, el infiltrado y Bélgica decepciona

Las imágenes del partido que protagonizaron Bélgica e Irán con un empate 0-0 con los porteros como protagonistas y con la mejor tapada del Mundial 2026.
Los aficionados de Bélgica le pusieron color al SoFi Stadium de Los Ángeles en el duelo contra Irán.
La afición de Irán logró asistir al partido contra Bélgica en el SoFi Stadium de Los Ángeles.
El infiltrado: este aficionado mexicano llegó al SoFi Stadium para apoyar a la Selección de Irán.
Esta hermosa aficionada iraní viajó miles de kilómetros para ver a la Selección de Irán ante Bélgica.
Otra bella chica de Irán que robó miradas en el SoFi Stadium durante el partido mundialista contra Bélgica.
Thibaut Courtois, histórico. El guardameta disputa su 17.ª aparición en una Copa del Mundo, igualando el récord de Enzo Scifo con Bélgica.
Romelu Lukaku se salvó de ser expulsado por esta acción contra el portero iraní Alireza Beiranvand en la que únicamente fue amonestado.
Romelu Lukaku vio la amarilla a los 2 minutos con 43 segundos, convirtiéndose en la amarilla más rápida en este Mundial y la más rápida desde Rusia 2018.
Kevin de Bruyne intentó marcar con este disparo de zurda ante el arco de Irán, pero no tuvo suerte.
Los futbolistas aprovecharon la pausa de hidratación para refrescarse en el SoFi Stadium de Los Ángeles.
La Selección de Irán había marcado un golazo de jugada de laboratorio, pero fue anulado por fuera de juego de Mehdi Taremi.
Así quedó la calceta de Leandro Trossard tras la entrada de Alireza Jahanbakhsh. El jugador iraní se salvó de ser expulsado.
El portero iraní Alireza Beiranvand realizó la mejor tapada hasta ahora del Mundial 2026 en el duelo contra Bélgica.
Así fue el tapadón del portero iraní Alireza Beiranvand al disparo de Maxim De Cuyper. La parada del Mundial.
Alireza Beiranvand se lució con la tapada evitando el gol de Bélgica en el minuto 59.
Alireza Beiranvand reaccionó rápido a su tapadón y se quedó con el balón cuando acechaban los jugadores de Bélgica.
Los jugadores de la Selección de Irán felicitando al guardameta Alireza Beiranvand tras su tapadón.
El defensa belga Nathan Ngoy fue expulsado por cometer una falta siendo el último hombre.
Nathan Ngoy se fue muy triste por su expulsión en un momento clave del partido contra Irán.
Thibaut Courtois también se lució y fue el mejor de Bélgica en el partido contra Irán.
Thibaut Courtois y sus compañeros se fueron tristes por no poder ganar contra Irán. Es el segundo empate consecutivo en el Mundial 2026.
Kevin de Bruyne no pudo evitar el tropiezo de la Selección de Bélgica contra Irán.
Los jugadores de la Selección de Irán agradecieron el apoyo de sus aficionados en el partido en el SoFi Stadium de Los Ángeles.
La Selección de Bélgica quedó obligada a ganar en la última jornada para lograr la clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026.
El portero iraní Alireza Beiranvand fue elegido como el MVP al Mejor Jugador del Partido.