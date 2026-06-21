Mundial con polémica: selección no recibe pagos y están sin técnico oficial

A la caída frente a los galos se suma un escenario de tensión interna en la delegación africana, con problemas que van desde retrasos en pagos salariales hasta deficiencias en la logística de hospedaje y alimentación durante el torneo. Una situación que refleja la improvisación de su federación y que añade aún más presión a un equipo obligado a reaccionar en lo inmediato.