Argentina vs Austria, EN VIVO, Messi por récord, Mundial 2026: Horario y dónde verlo

Dallas, Estados Unidos.

Todas las miradas estarán puestas una vez más en Lionel Messi. El capitán argentino tuvo una noche memorable en el debut al marcar los tres goles de su selección, una actuación que le permitió alcanzar los 16 tantos en Copas del Mundo e igualar el récord histórico del alemán Miroslav Klose como máximo goleador de los mundiales. El astro rosarino atraviesa un momento excepcional y buscará seguir ampliando su legado en la máxima cita del fútbol ya que de marcar un tanto poseerá ese récord.

La selección de Argentina volverá a la acción este lunes 22 de junio cuando enfrente a Austria en un duelo correspondiente a la segunda jornada del Grupo J del Mundial 2026. La Albiceleste llega con la moral por las nubes tras un estreno impecable, donde derrotó con autoridad 3-0 a Argelia y dejó claro que es una de las grandes candidatas a pelear por el título.

Sin embargo, Austria promete ser una prueba mucho más exigente. El conjunto europeo también comenzó con el pie derecho su participación mundialista al imponerse 3-1 sobre Jordania, resultado que lo mantiene igualado con Argentina en la cima del Grupo J con tres puntos. El ganador del encuentro quedará muy cerca de asegurar su clasificación a la siguiente ronda y podría incluso sellar su boleto dependiendo de otros resultados del grupo.

El técnico Lionel Scaloni ha destacado la intensidad y el crecimiento que ha mostrado su equipo desde el inicio del torneo, aunque reconoció que Austria posee una propuesta agresiva y dinámica que podría generar dificultades.

Por su parte, el seleccionador austríaco, Ralf Rangnick, sabe que enfrente tendrá al vigente campeón del mundo y a una Argentina que llega inspirada tras su contundente presentación.

Con Messi liderando el ataque y la ilusión de dar otro paso firme hacia los dieciseisavos de final, Argentina intentará mantener su paso perfecto en el Mundial 2026.

Del otro lado estará una Austria que sueña con dar el golpe y quedarse con el liderato de un Grupo J que promete emociones hasta el final.