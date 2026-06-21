Ella es la esposa del portero de Curazao: hizo historia en Mundial 2026 y recuerdo de Honduras

"¡Qué noche, bebé! Siempre dijiste que noches como esta solo ocurren una vez en tu carrera. Y esa noche te tocó en 2019 contra Honduras. 16 atajadas, todavía el récord en la historia de la Copa Oro. Siempre me entristeció perderme verte ganar campeonatos y noches como esta. Dijiste que ganar la Copa del Mundo es lo más importante. Estabas feliz de estar ahí. ¡Pero mírate ahora! ¡Otra vez haciendo historia a los 37 años! ¡La mayor cantidad de atajadas en 90 minutos en la historia de la Copa del Mundo! Siempre supe con quién me casé, pero el mundo finalmente también puede verlo. También perdí 15 años de mi vida, pensé que iba a tener un ataque al corazón, pero todo valió la pena. ¡Siempre estaré orgulloso de ti, de cómo lo haces y de lo que eres para este equipo! ¡Kansas, gracias por la mejor noche de nuestras vidas!", escribió Zorana Jovanović.