Ella es la esposa del portero de Curazao: hizo historia en Mundial 2026 y recuerdo de Honduras

Eloy Room, portero de Curazao, se convirtió en la última figura del Mundial 2026 tras firmar el mayor número de paradas ante Ecuador. Y ahora se conoce quien es su inspiración, su hermosa esposa que está apoyándolo en la Copa del Mundo.
Pese a ser anónimo en la ciudad de Messi, donde juega para el Miami FC en la Segunda División de Estados Unidos, Eloy Room siempre confió en poner en el mapa a la pequeña isla caribeña.
Con un registro de 15 atajadas frente a Ecuador, el guardameta de Curazao rompió el récord del partido con más salvadas dentro de los 90 minutos reglamentarios en un juego del Mundial.
Room, de 37 años, fue elegido como el MVP al Mejor Jugador del Partido después de reprimir todos los intentos de gol ecuatorianos con esas 15 paradas, y gracias a un tiro al palo, récord en los mundiales sin incluir prórrogas.
Es la magia del Mundial, que reúne a la élite del fútbol con la otra cara de este deporte, y consigue que en un torneo con estrellas como Kylian Mbappé, Lionel Messi o Cristiano Ronaldo, entre otros, los focos los acaparen los porteros de Curazao y Cabo Verde.
En el caso de Room, quien declaró a la FIFA tras el encuentro que había sido "el mejor" de su carrera, este éxito es fruto de la constancia. Él fue el primero en unirse al naciente proyecto de Curazao en 2015, cuando el seleccionador era el exfutbolista del Ajax o el FC Barcelona Patrick Kluivert, y a día de hoy posee el mayor número de internacionalidades con el equipo.
"Empecé en 2015, hace ya once años, así que ha sido un camino largo. Nada fácil, pero al final siempre siempre tuvimos fe en que llegaríamos al Mundial", dijo Eloy Room a EFE antes del debut contra Alemania, partido en el que encajó siete goles pero conoció a Manuel Neuer, uno de sus ídolos.
El récord de 15 tapadas lo comparte Eloy Room con el arquero estadounidense retirado Tim Howard, quien registró 16 salvadas (12 en el tiempo reglamentario y cuatro en la prórroga) ante Bélgica en Brasil 2014.
Sin embargo, además de su desempeño bajo los tres palos, lo que llamó la atención de la fanaticada fue la presencia de su esposa, Zorana Jovanović, conocida en las plataformas digitales como Zorannah, quien lo alentó desde las gradas.
"Ahora ya entendemos por qué el portero de Curazao, Eloy Room, sale tan motivado para los partidos", escribió la cuenta @MotivacionesF en X (antes Twitter).
Y es que la cuenta de Instagram de Zorannah está repleta de fotos junto a su esposo, demostrando que es su mayor fanática.
Zorana Jovanović también publica imágenes de una vida glamurosa que lleva. Ha compartido fotos en bikini y outfits modernos.
La influencer y modelo serbia de 36 años, que resume su contenido como "moda, belleza, fútbol" en su biografía, ya supera los 789 mil seguidores.
La mujer ha acompañado al futbolista de Curazao en sus compromisos en el Mundial 2026 utilizando atuendos personalizados.
Ante Alemania, Zorana Jovanović lució una chaqueta en tonos grises con fotografías de Room y el número '1' en la espalda, combinado con botas estilo cowboy.
En el encuentro contra Ecuador, la creadora de contenido serbia optó por un pantalón cargo que incluía la bandera de Curazao en una pierna y postales de su esposo en la otra.
Su estilo no pasó desapercibido en Kansas y robó muchas miradas entre los aficionados presentes en el partido entre Ecuador y Curazao.
La euforia por el resultado histórico se trasladó a los exteriores del escenario deportivo. Zorannah felicitó a Eloy Room con un beso tras el partido.
Zorana Jovanović y Eloy Room posaron con el premio MVP al Mejor Jugador del Partido que ganó el portero de Curazao.
Tras el partido ante Ecuador, Zorana Jovanović dedicó una bonitas palabras a su pareja Eloy Room recordando un histórico momento que también vivió en la Copa Oro en 2019 en un partido contra Honduras en el que el arquero de Curazao logró una cifra récord en el torneo de 15 atajadas en un solo encuentro.
"¡Qué noche, bebé! Siempre dijiste que noches como esta solo ocurren una vez en tu carrera. Y esa noche te tocó en 2019 contra Honduras. 16 atajadas, todavía el récord en la historia de la Copa Oro. Siempre me entristeció perderme verte ganar campeonatos y noches como esta. Dijiste que ganar la Copa del Mundo es lo más importante. Estabas feliz de estar ahí. ¡Pero mírate ahora! ¡Otra vez haciendo historia a los 37 años! ¡La mayor cantidad de atajadas en 90 minutos en la historia de la Copa del Mundo! Siempre supe con quién me casé, pero el mundo finalmente también puede verlo. También perdí 15 años de mi vida, pensé que iba a tener un ataque al corazón, pero todo valió la pena. ¡Siempre estaré orgulloso de ti, de cómo lo haces y de lo que eres para este equipo! ¡Kansas, gracias por la mejor noche de nuestras vidas!", escribió Zorana Jovanović.
Eloy Room hizo historia en esa Copa Oro con el récord de 15 salvadas ante Honduras y que sirvió para que la selección de Curazao lograra un triunfo histórico por 1-0, resultado que eliminó al equipo catracho del torneo.
Eloy Room y Zorannah contrajeron matrimonio en febrero de 2026, tras haberse comprometido en mayo de 2025.
Aunque no tienen hijos en común, la influencer asumió el rol de madrastra de la hija que el golero mantiene de su anterior relación con Lisa van Cuijk.
Actualmente la pareja reside en Miami, debido a que Room milita en el Miami FC de la USL Championship, la segunda división del fútbol de los Estados Unidos.
Además de apoyarlo, Zorannah ha defendido públicamente al arquero ante las críticas. Luego de la derrota 7-1 de Curazao ante Alemania, recordó a través de sus historias de Instagram que la selección caribeña no existía antes de 2011, comparó el valor de su plantilla con el gigante europeo y lanzó la frase: “Mi marido no es Superman, él es uno de 11”.
Tras el empate ante la selección ecuatoriana, la modelo arremetió contra las declaraciones previas de Howard, quien había asegurado que Curazao sería "absolutamente aplastado" en el torneo.
La creadora de contenido serbia compartió una captura de pantalla de ChatGPT, fechada el 11 de junio, que detallaba el récord del estadounidense y sentenció: "Tenemos problemas con este tipo desde que hablaba mal de Curazao, así que tenemos que quitarle su récord". Pero ahora incluyó en el mensaje: "Di lo que quieres y el universo lo entregará".
Zorana Jovanović sigue celebrando los éxitos del portero Eloy Room de Curazao que hace historia en el Mundial 2026.
Así es Zorana Jovanović, la esposa y motiviación del portero Eloy Room de Curazao en el Mundial 2026.