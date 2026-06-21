Hondureña recibe amenazas tras comentario sobre Panamá en el Mundial 2026

Periodista hondureña ha recibido amenazas en las últimas horas tras editorial sobre la participación de Panamá en el Mundial 2026.
La bella y talentosa periodista Rosa Alvarado de Honduras causó revuelo en las redes sociales tras contundente editorial en la que dejó contundentes comentarios sobre la selección de Panamá.
Mediante el programa Once Mundialista, la bella Rosa Alvarado echó sal en la herida con un picante comentario tras la derrota de 1-0 Panamá ante Ghana en la Copa del Mundo 2026.
"Se esfumó la ilusión del triunfo, esa alegría pasajera, porque en esta región la verdadera grandeza y el respeto internacional solo lo pueden presumir quienes tienen una vitrina pesada", comenzó diciendo Rosa Alvarado, periodista hondureña en referencia a la selección de Panamá.
"Yo los entiendo canaleros, están viviendo de la mejor generación de su historia, tienen un buen proyecto", agregó la chica hondureña.
“Respeten los niveles, Panamá apenas vienen arrancando. En el fútbol no hay que ser tan presumidos”, lanzó de forma contundente Rosa Alvarado.
"En Honduras ya cometimos ese error de ser presumidos, una y otra vez. Hemos tenido generaciones que eran un escándalo de talento", recordó.
"Costa Rica tiene la mejor participación de toda Centroamérica en Mundiales ya que se planteó ante campeones del mundo, despachó a Grecia que fue en su momento campeón de la Euro, luego cayeron de pie en penales ante Países Bajos. Ven panameños, a ustedes les hace falta historia", fueron las contundentes palabras de Rosa Alvarado para los canaleros.
"Apenas vienen gateando, mientras que nosotros Honduras y Costa Rica ya hemos dejado la piel en escenarios más épicos y pesados del fútbol. Hablemos de nivel cuando dejen de ir a mundiales colgados de goles fantasmas. Así que bajémonos de esa nube, respeten los niveles y pongan los pies sobre la tierra", cerró diciendo Rosa Alvarado dejando clara su postura sobre Panamá y su historia en mundiales.
Tras estas palabras, su canal informó de que Rosa Alvarado ha recibido amenazas.
"En Canal 11 creemos en un periodismo libre, valiente y sin presiones Rechazamos cualquier acto de intimidación contra nuestra compañera Rosa Alvarado y reafirmamos nuestro compromiso con la libertad de expresión y el derecho de informar", señaló el medio donde labora la periodista hondureña.
"Las diferencias se debaten con argumentos, nunca con amenazas", fue la conclusión del comunicado del medio donde labora Rosa Alvarado.
Tras las amenazas, Rosa Alvarado ha recibido mensajes de apoyo en las redes sociales.
La periodista hondureña Rosa Alvarado es una de las comunicadoras deportivas más conocidas de Honduras. A lo largo de su carrera ha trabajado en distintos medios de comunicación, tanto en televisión como en radio, especializándose principalmente en la cobertura deportiva y el fútbol nacional e internacional.
Rosa Alvarado ha trabajado en radio y televisión, convirtiéndose en una figura reconocida entre los aficionados al deporte en Honduras.