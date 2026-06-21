Hondureña recibe amenazas tras comentario sobre Panamá en el Mundial 2026

"Apenas vienen gateando, mientras que nosotros Honduras y Costa Rica ya hemos dejado la piel en escenarios más épicos y pesados del fútbol. Hablemos de nivel cuando dejen de ir a mundiales colgados de goles fantasmas. Así que bajémonos de esa nube, respeten los niveles y pongan los pies sobre la tierra", cerró diciendo Rosa Alvarado dejando clara su postura sobre Panamá y su historia en mundiales.