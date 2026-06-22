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Messi marca golazo y arrasa a todos como el máximo goleador en la historia de los Mundiales

El astro argentino ya es el máximo goleador en solitario de la historia de los Mundiales tras su golazo ante Austria.

  • Actualizado: 22 de junio de 2026 a las 11:42 -
  • Agencia EFE
Messi marca golazo y arrasa a todos como el máximo goleador en la historia de los Mundiales

Lionel Messi festejando su golazo que lo convirtió en el máximo goleador en la historia de los Mundiales.

 FOTO: EFE
Texas, Estados Unidos.

Lionel Messi, con el gol logrado en el minuto 38 del partido contra Austria, se ha convertido en el máximo goleador de la historia de los Mundiales, con 17 tantos, uno más que el alemán Miroslav Klose.

Messi comenzó el Mundial 2026 con tres goles menos que Klose, pero logró un triplete frente a Argelia, en la primera jornada, y ha añadido un nuevo tanto en el estadio AT&T de Arlington, veinte años después de iniciar la cuenta contra Serbia y Herzegovina, en el Mundial de Alemania.

Tras la primera parte, Argentina gana por 1-0 a Austria con el gol en el minuto 38 que coloca a Messi como el máximo realizador de la historia de los Mundiales. Pudo haberlo hecho en el minuto 9 desde el punto de penalti, pero su disparo salió desviado ala izquierda del portero austríaco Alexander Schlager.

De momento suma 17, uno más que Klose, que marcó 16 en los Mundiales de 2002, 2006, 2010 y 2014).

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Agencia EFE
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